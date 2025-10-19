Next Issue No.146 – 12月19日 (金) 発売
次号特集は、ソウルのローカルが案内する、暮らしとカルチャーを感じる旅。
「ひとりでも、韓国・ソウル」
本と喫茶、日用品、市場、名店の味、ひとりごはん…注目エリアMAPガイドも。
【数量限定】
https://andpremium.jp/subscription/
公式ウェブサイトhttps://andpremium.jp
Facebookは facebook.com/AndPremium2013
「ひとりでも、韓国・ソウル」
本と喫茶、日用品、市場、名店の味、ひとりごはん…注目エリアMAPガイドも。
【数量限定】
定期購読に特別プランが登場。
〈ミナ ペルホネン〉とのダブルネームトートバッグがセットに。
https://andpremium.jp/subscription/
公式ウェブサイトhttps://andpremium.jp
音楽、映画、アート、日用品、犬、猫、占い…毎日配信中！
Facebookは facebook.com/AndPremium2013
X（旧Twitter）は @and_Premium
Instagramは @and_premium