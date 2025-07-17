マガジンワールド

&Premium No. 142 試し読みと目次

no.142 October 2025

features
020

TIME FOR READING
あの人の読書の時間と、本棚。

 
022

My Way of Reading
読書の時間がもたらしてくれること。
河合優実

 
024

My Style of Reading
あの人の本棚と、読書の時間の見つけ方。
猪本典子　武田砂鉄　坂田阿希子　穂村 弘　塩谷 舞
永井玲衣　堅田真衣　イザベル・ボワノ　内沼晋太郎

 
070

Books They Love
先人たちの本棚と、読書スタイル。
アルベルト・アインシュタイン　石井桃子　トーベ・ヤンソン
デヴィッド・ボウイ　田辺聖子　パブロ・ピカソ

 
076

Book and Quote
手放せない大切な一冊、忘れられないフレーズ。
王谷 晶　tofubeats　伊藤亜和　阿久津 隆　山縣良和　相島葉月
阪元裕吾　野川かさね　三田修平　蔵屋美香　中村桂子

 
083

MANGA for Better Life
マンガから学ぶ、より良く生きるためのヒント。
福田里香　最果タヒ　コナリミサト　山下敦弘　山中由貴

 
 
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
 
014
&style
「Whisper of the Heart」
 
082
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈アイエルケーダブリュー／テント〉
 
097
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈サンローラン〉ほか
 
111
nanuk & premium
「文明のこと」
 
112
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「マジャンタ通り周辺」ほか
 
118
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「貓空・木柵」ほか
 
124
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「島原」ほか
 
130
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「韓国のポッサムと爽やかな付け合わせ」
 
132
&NEKO
だって、ねこだもん。
「まんまるしっぽの、ぽくあむ」
 
133
&CAR LIFE
私とクルマ。
「井出千種×フィアット パンダ 4×4」
 
134
&Beauty
キレイの理屈
〈ハッチ／ルナソル〉
 
136
&food
Ｐレミアム通信
「奇跡のかき氷に出合える、
街の小さな喫茶店」
 
140
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「駅と橋と洋服」
 
141
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「理想的なハンドブレンダー」
 
142
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「ルビーのリング」
次号予告
 


アンド プレミアム No. 142

あの人の読書の時間と、本棚。

980円 — 2025.08.20
