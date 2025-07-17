&Premium No. 142 試し読みと目次
no.142 October 2025
features
020
TIME FOR READING
あの人の読書の時間と、本棚。
022
My Way of Reading
読書の時間がもたらしてくれること。
河合優実
024
My Style of Reading
あの人の本棚と、読書の時間の見つけ方。
猪本典子 武田砂鉄 坂田阿希子 穂村 弘 塩谷 舞
永井玲衣 堅田真衣 イザベル・ボワノ 内沼晋太郎
070
Books They Love
先人たちの本棚と、読書スタイル。
アルベルト・アインシュタイン 石井桃子 トーベ・ヤンソン
デヴィッド・ボウイ 田辺聖子 パブロ・ピカソ
076
Book and Quote
手放せない大切な一冊、忘れられないフレーズ。
王谷 晶 tofubeats 伊藤亜和 阿久津 隆 山縣良和 相島葉月
阪元裕吾 野川かさね 三田修平 蔵屋美香 中村桂子
083
MANGA for Better Life
マンガから学ぶ、より良く生きるためのヒント。
福田里香 最果タヒ コナリミサト 山下敦弘 山中由貴
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
014
&style
「Whisper of the Heart」
082
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈アイエルケーダブリュー／テント〉
097
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈サンローラン〉ほか
111
nanuk & premium
「文明のこと」
112
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「マジャンタ通り周辺」ほか
118
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「貓空・木柵」ほか
124
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「島原」ほか
130
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「韓国のポッサムと爽やかな付け合わせ」
132
&NEKO
だって、ねこだもん。
「まんまるしっぽの、ぽくあむ」
133
&CAR LIFE
私とクルマ。
「井出千種×フィアット パンダ 4×4」
134
&Beauty
キレイの理屈
〈ハッチ／ルナソル〉
136
&food
Ｐレミアム通信
「奇跡のかき氷に出合える、
街の小さな喫茶店」
140
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「駅と橋と洋服」
141
&Lifelong Items
これから20年、使いたい日用品。
「理想的なハンドブレンダー」
142
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「ルビーのリング」
次号予告
