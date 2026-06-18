マガジンワールド

Next Issue No.154 – 8月20日 (木) 発売

次号特集は、あの人の心地よくて楽しい住まい、こまかな工夫と実例集。
「私の部屋ができるまで」
リノベーション、飾り方、家具選び…。北欧で学んだ部屋づくりのヒント。
 

【数量限定】
定期購読に特別プランが登場。
〈ヤエカ〉とのダブルネーム「ブックポケット」がセットに。

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アンド プレミアム No. 153

誰かと語りたい、あの映画。

980円 — 2026.07.17電子版あり
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アンド プレミアム No. 153 —『誰かと語りたい、あの映画。』
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