マガジンワールド

Next Issue No.153 – 7月17日 (金) 発売

次号特集は、映画好きのあの人が夢中になった一本、忘れられない名作…。
「誰かと話したくなる映画」
大人だからこそ観たいアニメーション映画。語らいが生まれる映画館。
 

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〈ヤエカ〉とのダブルネーム「ブックポケット」がセットに。

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アンド プレミアム No. 152

旅と、本と。

980円 — 2026.06.19
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アンド プレミアム No. 152 —『旅と、本と。』
紙版
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