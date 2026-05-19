Next Issue No.153 – 7月17日 (金) 発売
次号特集は、映画好きのあの人が夢中になった一本、忘れられない名作…。
「誰かと話したくなる映画」
大人だからこそ観たいアニメーション映画。語らいが生まれる映画館。
【数量限定】
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「誰かと話したくなる映画」
大人だからこそ観たいアニメーション映画。語らいが生まれる映画館。
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