&Premium No. 39
no. 39 March 2017
features
024
FIX UP, TONE UP
部屋と心と体を、整える。
026
TIDY A ROOM
心地よく暮らしている人は、部屋をこう整えている。
小林 恭・マナ 小堀紀代美 山内 亮・瞳 城 素穂 山本浩未 岡本典子
エフスタイル YUYA フィッシュバーン真也子 塙 正樹・麻衣子 布山 瞳
加瀬健太郎 鈴木里美 良原リエ 恵藤 文 近藤洋司 カナヤミユキ Yoko-Bon
064
BATTERED BY LIFE
長くつきあえる、美しい収納道具。
カゴ 木 布 紙 メタル ガラス 陶器 革
083
FIX UP, TONE UP, CLEAR UP
掃除で、心を整える。
100
HEALTHY HABITS
内と外から、体を整える。
regulars
009
& days
よい一日を、このアイテムと
よい一日を、このアイテムと
016
& style
「NEW BEGINNING」
「NEW BEGINNING」
109
& selection
THINGS for BETTER LIFE
〈マルニ〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈マルニ〉ほか
119
nanuk & premium
「時間のこと」
「時間のこと」
120
& New York
佐久間裕美子のウォーキンNY
「サンドイッチ」ほか
佐久間裕美子のウォーキンNY
「サンドイッチ」ほか
126
& Paris
松原麻理のパリぶら通信
「古道具の店」ほか
松原麻理のパリぶら通信
「古道具の店」ほか
132
& Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「泊まる」ほか
大和まこの京都さんぽ部
「泊まる」ほか
138
& COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「しっとりみずみずしい〝冬の白〞」
渡辺有子の料理教室ノート
「しっとりみずみずしい〝冬の白〞」
140
& STATIONARY
小林エリカの文房具トラベラー
「筆」
小林エリカの文房具トラベラー
「筆」
141
& CAR LIFE
私とクルマ。
「森本美絵×フォルクスワーゲン サンタナ」
私とクルマ。
「森本美絵×フォルクスワーゲン サンタナ」
142
& Beauty
キレイの理屈
「江原道／パルファム ジバンシイ」
キレイの理屈
「江原道／パルファム ジバンシイ」
144
& food
Ｐレミアム通信
「鎌倉のジャム屋へ行ってみよう」ほか
Ｐレミアム通信
「鎌倉のジャム屋へ行ってみよう」ほか
150
& AKKO
菊池亜希子の好きよ、喫茶店
「対山館」
菊池亜希子の好きよ、喫茶店
「対山館」
152
& BOOKS
18 MILES OF BOOKS／果てしのない本の話
「パリの女と男」
18 MILES OF BOOKS／果てしのない本の話
「パリの女と男」
153
& WATER
南アルプス「水の山」通信
「北杜市職員」
南アルプス「水の山」通信
「北杜市職員」
154
& KANAKO
西 加奈子の会ったらこんな人だった。
「おいしいおにぎりみたいなチャットモンチー橋本絵莉子さん」
次号予告
西 加奈子の会ったらこんな人だった。
「おいしいおにぎりみたいなチャットモンチー橋本絵莉子さん」
次号予告