マガジンワールド

&Premium No. 39

no. 39 March 2017

features
024

FIX UP, TONE UP
部屋と心と体を、整える。

 
026

TIDY A ROOM
心地よく暮らしている人は、部屋をこう整えている。
小林 恭・マナ　小堀紀代美　山内 亮・瞳　城 素穂　山本浩未　岡本典子
エフスタイル　YUYA　フィッシュバーン真也子　塙 正樹・麻衣子　布山 瞳
加瀬健太郎　鈴木里美　良原リエ　恵藤 文　近藤洋司　カナヤミユキ　Yoko-Bon

 
064

BATTERED BY LIFE
長くつきあえる、美しい収納道具。
カゴ　木　布　紙　メタル　ガラス　陶器　革

 
083

FIX UP, TONE UP, CLEAR UP
掃除で、心を整える。

 
100

HEALTHY HABITS
内と外から、体を整える。

 
regulars
009
& days
よい一日を、このアイテムと
 
016
& style
「NEW BEGINNING」
 
109
& selection
THINGS for BETTER LIFE
〈マルニ〉ほか
 
119
nanuk & premium
「時間のこと」
 
120
& New York
佐久間裕美子のウォーキンNY
「サンドイッチ」ほか
 
126
& Paris
松原麻理のパリぶら通信
「古道具の店」ほか
 
132
& Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「泊まる」ほか
 
138
& COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「しっとりみずみずしい〝冬の白〞」
 
140
& STATIONARY
小林エリカの文房具トラベラー
「筆」
 
141
& CAR LIFE
私とクルマ。
「森本美絵×フォルクスワーゲン サンタナ」
 
142
& Beauty
キレイの理屈
「江原道／パルファム ジバンシイ」
 
144
& food
Ｐレミアム通信
「鎌倉のジャム屋へ行ってみよう」ほか
 
150
& AKKO
菊池亜希子の好きよ、喫茶店
「対山館」
 
152
& BOOKS
18 MILES OF BOOKS／果てしのない本の話
「パリの女と男」
 
153
& WATER
南アルプス「水の山」通信
「北杜市職員」
 
154
& KANAKO
西 加奈子の会ったらこんな人だった。
「おいしいおにぎりみたいなチャットモンチー橋本絵莉子さん」
次号予告
 


アンド プレミアム No. 39

部屋と心と体を、整える。

780円 — 2017.01.20／刊行予定
試し読み購入定期購読 (14%OFF)
アンド プレミアム No. 39 —『部屋と心と体を、整える。』
紙版
定期購読／バックナンバー

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