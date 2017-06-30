&Premium No. 60 試し読みと目次
no.60 December 2018
features
030
TO BE ELEGANT
エレガンス、ということ。
032
Questionnaire
エレガンスを考える、4つの質問。
野宮真貴／杉田明彦／松家仁之／吉村 眸／田島一成／栗野宏文
福岡伸一／麻 育子／細尾真孝／ヴィクトワール・ドゥ・タイヤック／高橋 漠
松浦美穂／鄭 玲姫／ソリマチアキラ／猿山 修／岡本敬子／中里花子／杉山早陽子
清水香那／黒田益朗／甲斐みのり／山本忠臣／畠山美由紀／岡本菜穂／小林聡美
今泉 悠／花恵／渡辺由夏／金子夏子
040
Lifestyles
エレガントな部屋と、暮らし。
マーガレット・ハウエル／大井幸衣／原 由美子
054
People
あの人が心がけていたこと。
オードリー・ヘプバーン／原 節子／茨木のり子／ピナ・バウシュ
須賀敦子／向田邦子／高田喜佐／マリー・ローランサン
スーザン・ソンタグ
064
Movie
映画で学ぶエレガンス。
074
Wabi-Sabi
日本のエレガンス「わび・さび」を知る。
078
France
フランス人のエレガンス、
教えてください。
082
Books
私に、エレガンスを
教えてくれた本。
099
Elegance in Design
世界のエレガントな工芸。
regulars
007
& days
よい一日を、このアイテムと
よい一日を、このアイテムと
022
& style
「THE ELEGANCE」
「THE ELEGANCE」
123
& selection
THINGS for BETTER LIFE
〈ミキモト〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈ミキモト〉ほか
139
& TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ボーズ／ソニーモバイル〉
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ボーズ／ソニーモバイル〉
141
nanuk & premium
「エレガンスがあること」
「エレガンスがあること」
142
& New York
佐久間裕美子のウォーキンNY
「インダストリー・シティ」ほか
佐久間裕美子のウォーキンNY
「インダストリー・シティ」ほか
152
& Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「サン・ルイ島」ほか
木戸美由紀のパリところどころ案内
「サン・ルイ島」ほか
158
& Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「北山&松ケ崎」
大和まこの京都さんぽ部
「北山&松ケ崎」
164
& COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「芋栗カボチャがおいしい季節」
渡辺有子の料理教室ノート
「芋栗カボチャがおいしい季節」
166
& STATIONARY
小林エリカの文房具トラベラー
「#ハッシュタグ」
小林エリカの文房具トラベラー
「#ハッシュタグ」
167
& CAR LIFE
私とクルマ。
「砂原 文×フォルクスワーゲン・ルポ」
私とクルマ。
「砂原 文×フォルクスワーゲン・ルポ」
168
& Beauty
キレイの理屈
「ドゥーオーガニック／資生堂」
キレイの理屈
「ドゥーオーガニック／資生堂」
170
& food
Ｐレミアム通信
「和知シェフの家庭料理教室・第3弾」ほか
Ｐレミアム通信
「和知シェフの家庭料理教室・第3弾」ほか
176
& BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「光と時間」
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「光と時間」
177
& UPCYCLING
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「母と叔母の真珠」
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「母と叔母の真珠」
178
& NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈ボン マジック〉のジュエリー」
次号予告
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈ボン マジック〉のジュエリー」
次号予告