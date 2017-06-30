マガジンワールド

&Premium No. 60　試し読みと目次

no.60 December 2018

features
030

TO BE ELEGANT
エレガンス、ということ。

 
032

Questionnaire
エレガンスを考える、4つの質問。
野宮真貴／杉田明彦／松家仁之／吉村 眸／田島一成／栗野宏文
福岡伸一／麻 育子／細尾真孝／ヴィクトワール・ドゥ・タイヤック／高橋 漠
松浦美穂／鄭 玲姫／ソリマチアキラ／猿山 修／岡本敬子／中里花子／杉山早陽子
清水香那／黒田益朗／甲斐みのり／山本忠臣／畠山美由紀／岡本菜穂／小林聡美
今泉 悠／花恵／渡辺由夏／金子夏子

 
040

Lifestyles
エレガントな部屋と、暮らし。
マーガレット・ハウエル／大井幸衣／原 由美子

 
054

People
あの人が心がけていたこと。
オードリー・ヘプバーン／原 節子／茨木のり子／ピナ・バウシュ
須賀敦子／向田邦子／高田喜佐／マリー・ローランサン
スーザン・ソンタグ

 
064

Movie
映画で学ぶエレガンス。

 
074

Wabi-Sabi
日本のエレガンス「わび・さび」を知る。

 
078

France
フランス人のエレガンス、
教えてください。

 
082

Books
私に、エレガンスを
教えてくれた本。

 
099

Elegance in Design
世界のエレガントな工芸。

 
regulars
007
& days
よい一日を、このアイテムと
 
022
& style
「THE ELEGANCE」
 
123
& selection
THINGS for BETTER LIFE
〈ミキモト〉ほか
 
139
& TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈ボーズ／ソニーモバイル〉
 
141
nanuk & premium
「エレガンスがあること」
 
142
& New York
佐久間裕美子のウォーキンNY
「インダストリー・シティ」ほか
 
152
& Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「サン・ルイ島」ほか
 
158
& Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「北山&松ケ崎」
 
164
& COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「芋栗カボチャがおいしい季節」
 
166
& STATIONARY
小林エリカの文房具トラベラー
「#ハッシュタグ」
 
167
& CAR LIFE
私とクルマ。
「砂原 文×フォルクスワーゲン・ルポ」
 
168
& Beauty
キレイの理屈
「ドゥーオーガニック／資生堂」
 
170
& food
Ｐレミアム通信
「和知シェフの家庭料理教室・第3弾」ほか
 
176
& BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「光と時間」
 
177
& UPCYCLING
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「母と叔母の真珠」
 
178
& NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈ボン マジック〉のジュエリー」
次号予告
 


アンド プレミアム No. 60

エレガンス、ということ。

840円 — 2018.10.20
試し読み購入定期購読 (14%OFF)
アンド プレミアム No. 60 —『エレガンス、ということ。』
紙版
定期購読／バックナンバー

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