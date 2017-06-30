&Premium No. 60　試し読みと目次

no.60 December 2018

features

030

TO BE ELEGANT

エレガンス、ということ。

032

Questionnaire

エレガンスを考える、4つの質問。

野宮真貴／杉田明彦／松家仁之／吉村 眸／田島一成／栗野宏文

福岡伸一／麻 育子／細尾真孝／ヴィクトワール・ドゥ・タイヤック／高橋 漠

松浦美穂／鄭 玲姫／ソリマチアキラ／猿山 修／岡本敬子／中里花子／杉山早陽子

清水香那／黒田益朗／甲斐みのり／山本忠臣／畠山美由紀／岡本菜穂／小林聡美

今泉 悠／花恵／渡辺由夏／金子夏子

040

Lifestyles

エレガントな部屋と、暮らし。

マーガレット・ハウエル／大井幸衣／原 由美子

054

People

あの人が心がけていたこと。

オードリー・ヘプバーン／原 節子／茨木のり子／ピナ・バウシュ

須賀敦子／向田邦子／高田喜佐／マリー・ローランサン

スーザン・ソンタグ

064

Movie

映画で学ぶエレガンス。

074

Wabi-Sabi

日本のエレガンス「わび・さび」を知る。

078

France

フランス人のエレガンス、

教えてください。

082

Books

私に、エレガンスを

教えてくれた本。

099

Elegance in Design

世界のエレガントな工芸。

regulars

007

& days

よい一日を、このアイテムと

022

& style

「THE ELEGANCE」

123

& selection

THINGS for BETTER LIFE

〈ミキモト〉ほか

139

& TRIED IT

オモムロニ。さんが使ってわかった

これ、ここがいいよね。

〈ボーズ／ソニーモバイル〉

141

nanuk & premium

「エレガンスがあること」

142

& New York

佐久間裕美子のウォーキンNY

「インダストリー・シティ」ほか

152

& Paris

木戸美由紀のパリところどころ案内

「サン・ルイ島」ほか

158

& Kyoto

大和まこの京都さんぽ部

「北山&松ケ崎」

164

& COOKING

渡辺有子の料理教室ノート

「芋栗カボチャがおいしい季節」

166

& STATIONARY

小林エリカの文房具トラベラー

「#ハッシュタグ」

167

& CAR LIFE

私とクルマ。

「砂原 文×フォルクスワーゲン・ルポ」

168

& Beauty

キレイの理屈

「ドゥーオーガニック／資生堂」

170

& food

Ｐレミアム通信

「和知シェフの家庭料理教室・第3弾」ほか

176

& BOOKS

18 MILES OF BOOKS

果てしのない本の話

「光と時間」

177

& UPCYCLING

直す、作りかえる 古いものは宝もの。

「母と叔母の真珠」

178

& NAOKO

大草直子の好きな時間、好きなもの。

「〈ボン マジック〉のジュエリー」

次号予告



