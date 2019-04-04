&Premium No. 64 試し読みと目次
no.64 April 2019
features
026
Inspiring Words
心に響く言葉、との出合い。
028
あなたが大切にしている言葉を教えてください。
石田ゆり子 市川染五郎 坂本美雨 西 加奈子 七尾旅人
北川悦吏子 田邊優貴子 貴景勝 長島有里枝 ほか
042
脚本家が台詞に込めるもの。
野木亜紀子 木皿 泉 坂元裕二
048
松任谷由実、椎名林檎、宇多田ヒカル。
彼女たちの歌詞はなぜ心に響くのか？
052
書店が選ぶ、大人にも響く絵本の一節。
056
萩尾望都、大島弓子、少女漫画の奥深さ。
060
村上春樹の比喩表現。
062
宇宙へつながる
宮沢賢治のセンテンス。
064
旅する作家、 風景の描写。
066
思わず作りたくなる、料理の名文。
068
小津映画と家族の会話。
070
彼女たちが詩を紡ぐ理由。
文月悠光 三角みづ紀 最果タヒ
074
大和言葉で伝える。
076
空と雲と月の名前。
080
さよならの言葉、
送りだす言葉。
099
心に響くラジオ番組22。
赤江珠緒 ピーター・バラカン 秀島史香 高橋源一郎
福島暢啓 ジェーン・スー
regulars
007
&days
よい一日を、このアイテムと
よい一日を、このアイテムと
0184
&style
「鎌倉ダイアリー」
「鎌倉ダイアリー」
115
&TRIED IT
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈シャープ／パナソニック〉
オモムロニ。さんが使ってわかった
これ、ここがいいよね。
〈シャープ／パナソニック〉
117
&selection
THINGS for BETTER LIFE
〈クロエ〉ほか
THINGS for BETTER LIFE
〈クロエ〉ほか
127
nanuk & premium
「言葉のこと」
「言葉のこと」
128
&Paris
木戸美由紀のパリところどころ案内
「シャンゼリゼ」ほか
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「シャンゼリゼ」ほか
136
&Taipei
片倉真理の台北漫遊指南
「中山（北）」ほか
片倉真理の台北漫遊指南
「中山（北）」ほか
142
&Kyoto
大和まこの京都さんぽ部
「京都駅界隈」ほか
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「京都駅界隈」ほか
148
&COOKING
渡辺有子の料理教室ノート
「”香のもの”を生かした冬の中華」
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「”香のもの”を生かした冬の中華」
150
&STATIONARY
小林エリカの文房具トラベラー
「クッション封筒」
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「クッション封筒」
151
&CAR LIFE
私とクルマ。
「阿久根佐和子×メルセデス・ベンツ W123」
私とクルマ。
「阿久根佐和子×メルセデス・ベンツ W123」
152
&Beauty
キレイの理屈
〈レブロン／THREE〉
キレイの理屈
〈レブロン／THREE〉
154
&food
Ｐレミアム通信
「私の大事な蕎麦屋『潮』のこと」ほか
Ｐレミアム通信
「私の大事な蕎麦屋『潮』のこと」ほか
160
&BOOKS
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「2020年の記憶」
18 MILES OF BOOKS
果てしのない本の話
「2020年の記憶」
161
&UPCYCLING
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「ティータオル」
直す、作りかえる 古いものは宝もの。
「ティータオル」
162
&NAOKO
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈ラルフ ローレン〉のピクニックセット」
次号予告
大草直子の好きな時間、好きなもの。
「〈ラルフ ローレン〉のピクニックセット」
次号予告