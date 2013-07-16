Brutus No. 966 試し読みと目次
No.966 CONTENTS
features
|012
|ミュージアムって……
|019
|
特集
通いたくなるミュージアム
|020
|137 MUSEUMS INDEX
|022
|
アイヌ → 北海道
豊穣なアイヌ文化に出会う道南ミュージアム巡りの旅。
国立アイヌ民族博物館／川村カ子トアイヌ記念館／平取町立二風谷アイヌ文化博物館／八雲町木彫り熊資料館
|028
|
現代アート → 岡山・香川
アツい人々がつくってきた、瀬戸内愉絶快絶美術空間へ。
奈義町現代美術館／S-HOUSE Museum／大原美術館／ベネッセアートサイト直島
|034
|
縄文 → 山梨・長野
5,000年前のデザインに迫る。縄文はファンキーだ！
山梨県立考古博物館／北杜市考古資料館／釈迦堂遺跡博物館／井戸尻考古館／茅野市尖石縄文考古館
|040
|
大学 → 東京
めくるめく知の宝庫へ。大学ミュージアム濃厚探訪記。
東京大学総合研究博物館／東京大学農場博物館／宇宙ミュージアムTeNQ／東京理科大学 数学体験館／
國學院大學博物館／「食と農」の博物館・バイオリウム
|046
|ミュージアムを愛する人たち。 at 豊島区立トキワ荘マンガミュージアム
|047
|
Book in Book
珍奇博物館 BIZARRE MUSEUM DEEP TOUR
愛しきクセ強ミュージアムツアー。
|063
|ミュージアムを愛する人たち。 at 国立民族学博物館
|064
|山とミュージアム。
|068
|進化するミュージアムグッズ、知っていますか？
|074
|未来のミュージアムは、もっと面白いってホントですか？
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「ブラッド・ピットvs.アンジェリーナ・ジョリー」ほか
|081
|Brutus Best Bets 新製品情報
|085
|Brutus Best Beauty おウチで脱毛
|086
|人間関係 681 写真／篠山紀信『笑いたくない』河合優実、大下ヒロト
|088
|クルマのある風景 264 「フィアット 500e」（撮影／徳永 彩）
|089
|BRUTUSCOPE 「スーパーオーガニズム」ほか
|100
|BRUT@STYLE 486 blanc
|104
|グルマン温故知新 597 料理や、小料理や／木鶏
|106
|みやげもん 371 笹野観音の蘇民将来／次号予告
|084
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集