マガジンワールド

Brutus No. 966 試し読みと目次

No.966 CONTENTS

features
012 ミュージアムって……
019 特集
通いたくなるミュージアム
020 137 MUSEUMS INDEX
022 アイヌ → 北海道
豊穣なアイヌ文化に出会う道南ミュージアム巡りの旅。
国立アイヌ民族博物館／川村カ子トアイヌ記念館／平取町立二風谷アイヌ文化博物館／八雲町木彫り熊資料館
028 現代アート → 岡山・香川
アツい人々がつくってきた、瀬戸内愉絶快絶美術空間へ。
奈義町現代美術館／S-HOUSE Museum／大原美術館／ベネッセアートサイト直島
034 縄文 → 山梨・長野
5,000年前のデザインに迫る。縄文はファンキーだ！
山梨県立考古博物館／北杜市考古資料館／釈迦堂遺跡博物館／井戸尻考古館／茅野市尖石縄文考古館
040 大学 → 東京
めくるめく知の宝庫へ。大学ミュージアム濃厚探訪記。
東京大学総合研究博物館／東京大学農場博物館／宇宙ミュージアムTeNQ／東京理科大学 数学体験館／
國學院大學博物館／「食と農」の博物館・バイオリウム
046 ミュージアムを愛する人たち。 at 豊島区立トキワ荘マンガミュージアム
047 Book in Book
珍奇博物館 BIZARRE MUSEUM DEEP TOUR
愛しきクセ強ミュージアムツアー。
063 ミュージアムを愛する人たち。 at 国立民族学博物館
064 山とミュージアム。
068 進化するミュージアムグッズ、知っていますか？
074 未来のミュージアムは、もっと面白いってホントですか？

regulars

007 Et tu, Brute? 「ブラッド・ピットvs.アンジェリーナ・ジョリー」ほか
081 Brutus Best Bets　新製品情報
085 Brutus Best Beauty　おウチで脱毛
086 人間関係 681　写真／篠山紀信『笑いたくない』河合優実、大下ヒロト
088 クルマのある風景 264 「フィアット 500e」（撮影／徳永 彩）
089 BRUTUSCOPE 「スーパーオーガニズム」ほか
100 BRUT@STYLE 486　blanc
104 グルマン温故知新 597　料理や、小料理や／木鶏
106 みやげもん 371　笹野観音の蘇民将来／次号予告
084 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 966

通いたくなるミュージアム

840円 — 2022.07.15
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 966 —『通いたくなるミュージアム』
紙版
定期購読／バックナンバー

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。