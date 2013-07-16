マガジンワールド

Brutus No. 977 試し読みと目次

No.977 CONTENTS

features
012 Prologue　ものが創られる聖域、「机」という場所。
014 特集
机は、聖域
My Desk, My Sanctuary
016 私の机。
黒田征太郎／榊 智子／西沢立衛／小畑多丘／落合陽一
034 工芸作家の机。
杉田明彦／竹村良訓／竹俣勇壱
040 天才の机。01, 02
アンリ・マティス／サルバドール・ダリ
042 描く人の机。
江口寿史／五十嵐大介
052 天才の机。03, 04
ウォルト・ディズニー／手塚治虫
054 アート＆デザインの机と仕事場。
トーマス・デマンド／サンラザール、A.S.L／パトリック・ブラン
066 天才の机。05
シモーヌ・ド・ボーヴォワール
067 Book in Book
The Good Desk catalog
いま欲しい机＆使い方ガイド。
079 天才の机。06
ミシェル・フーコー
080 Epilogue　創造の“聖域”は、机からストリートへ。

regulars

007 Et tu, Brute? 「リリー＝ローズ・デップ」ほか
085 Brutus Best Bets　新製品情報
091 Brutus Best Beauty　至福のバスタイムのお供に
097 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
098 人間関係 692　写真／篠山紀信『前、前、前』赤井英和、赤井英五郎
101 BRUTUSCOPE 「杉咲 花」ほか
112 BRUT@STYLE 496　Let Them All Talk
116 グルマン温故知新 608　SMOKE DOOR／SMAAK
118 みやげもん 382　追儺厄除け面／次号予告


ブルータス No. 977

机は、聖域

840円 — 2023.01.12
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 977 —『机は、聖域』
紙版
定期購読／バックナンバー

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