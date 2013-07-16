Brutus No. 977 試し読みと目次
No.977 CONTENTS
features
|012
|Prologue ものが創られる聖域、「机」という場所。
|014
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特集
机は、聖域
My Desk, My Sanctuary
|016
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私の机。
黒田征太郎／榊 智子／西沢立衛／小畑多丘／落合陽一
|034
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工芸作家の机。
杉田明彦／竹村良訓／竹俣勇壱
|040
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天才の机。01, 02
アンリ・マティス／サルバドール・ダリ
|042
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描く人の机。
江口寿史／五十嵐大介
|052
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天才の机。03, 04
ウォルト・ディズニー／手塚治虫
|054
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アート＆デザインの机と仕事場。
トーマス・デマンド／サンラザール、A.S.L／パトリック・ブラン
|066
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天才の机。05
シモーヌ・ド・ボーヴォワール
|067
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Book in Book
The Good Desk catalog
いま欲しい机＆使い方ガイド。
|079
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天才の机。06
ミシェル・フーコー
|080
|Epilogue 創造の“聖域”は、机からストリートへ。
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「リリー＝ローズ・デップ」ほか
|085
|Brutus Best Bets 新製品情報
|091
|Brutus Best Beauty 至福のバスタイムのお供に
|097
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|098
|人間関係 692 写真／篠山紀信『前、前、前』赤井英和、赤井英五郎
|101
|BRUTUSCOPE 「杉咲 花」ほか
|112
|BRUT@STYLE 496 Let Them All Talk
|116
|グルマン温故知新 608 SMOKE DOOR／SMAAK
|118
|みやげもん 382 追儺厄除け面／次号予告