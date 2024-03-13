マガジンワールド

Brutus No. 1005 試し読みと目次

No.1005 CONTENTS

features
012 特集
旅したい、日本の酒場。
014 あの人に聞く 全国、何度でも行きたい酒場。
YOU／Mummy−D／千葉麻里絵／林 道雄／小野瀬雅生
井上咲楽／酒井英彰／清野とおる／酒徒／イワクラ ほか
020 この酒場で飲むために旅したい。
仙台／伊勢／京都／金沢／大阪
048 描き手が愛する、地方酒場。
たなかみさき／小磯竜也／NONCHELEEE／大橋裕之
052 旅と酒場のモノローグ。
写真・文／岡本 仁
058 全国酒場みやげ ①
059 Book in Book
日本全国おいしい酒場百選
札幌／盛岡／山形／横浜／新潟／富山／金沢
福井／名古屋／京都／大阪／神戸／松江／広島
高松／福岡／熊本／鹿児島／那覇
083 全国酒場みやげ ②
084 日本一予約の取れない、ある居酒屋の話。

regulars

007 Et tu, Brute? 「ジェイソン・ライトマン」ほか
090 Brutus Best Bets　新製品情報
093 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
094 BRUTUS WATCH ACADEMY 17　シチズン
095 積年の孤読 VOL.6 「不死について」
097 BRUTUSCOPE 「渡辺 謙」ほか
108 BRUT@STYLE 521　L'APÉRO
112 グルマン温故知新 636　酒とつまみと〆蕎麦 よし川／生蕎麦 い志井
114 みやげもん 410　狂言人形／次号予告


ブルータス No. 1005

旅したい、日本の酒場。

880円 — 2024.04.01
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ブルータス No. 1005 —『旅したい、日本の酒場。』
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