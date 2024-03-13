Brutus No. 1005 試し読みと目次
No.1005 CONTENTS
features
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特集
旅したい、日本の酒場。
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あの人に聞く 全国、何度でも行きたい酒場。
YOU／Mummy−D／千葉麻里絵／林 道雄／小野瀬雅生
井上咲楽／酒井英彰／清野とおる／酒徒／イワクラ ほか
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この酒場で飲むために旅したい。
仙台／伊勢／京都／金沢／大阪
|048
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描き手が愛する、地方酒場。
たなかみさき／小磯竜也／NONCHELEEE／大橋裕之
|052
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旅と酒場のモノローグ。
写真・文／岡本 仁
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|全国酒場みやげ ①
|059
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Book in Book
日本全国おいしい酒場百選
札幌／盛岡／山形／横浜／新潟／富山／金沢
福井／名古屋／京都／大阪／神戸／松江／広島
高松／福岡／熊本／鹿児島／那覇
|083
|全国酒場みやげ ②
|084
|日本一予約の取れない、ある居酒屋の話。
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「ジェイソン・ライトマン」ほか
|090
|Brutus Best Bets 新製品情報
|093
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|094
|BRUTUS WATCH ACADEMY 17 シチズン
|095
|積年の孤読 VOL.6 「不死について」
|097
|BRUTUSCOPE 「渡辺 謙」ほか
|108
|BRUT@STYLE 521 L'APÉRO
|112
|グルマン温故知新 636 酒とつまみと〆蕎麦 よし川／生蕎麦 い志井
|114
|みやげもん 410 狂言人形／次号予告