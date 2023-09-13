Brutus No. 994 試し読みと目次
No.994 CONTENTS
features
|018
|なぜ、今リスキリングするべきなのか？
|020
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特集
大人になっても学びたい！
仕事で夢を叶える10のスキル
|022
|多様性時代のコミュニケーション術 —— 野口聡一
|026
|デザイン思考とアート思考。—— 箭内道彦
|030
|１億人を熱狂させるマネジメント論 —— 秋元 康
|034
|行動経済学から考える最強のセールスプロモーション —— 相良奈美香
|038
|超実践的「ブリコラージュ」外国語学習法 —— 高野秀行
|042
|地政学から近未来を予測するリスク管理スキル —— 八田百合
|046
|YES!と言わせる進化系「ハーバード流交渉術」—— 岩瀬大輔
|050
|ChatGPT以降の世界を生き抜くためのAIの教科書 —— 三宅陽一郎 × 吉浦康裕
|054
|ビジネス文書は、ラブレターのように書け！ —— 柿内尚文
|058
|心を動かすマーケティング思考 —— 足立 光
|063
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PERSOL MIRAIZ BOOK
リスキリングで未来を変える。
|075
|明日がわかる時事用語事典
|086
|仕事のお悩みに効く、処方薬的ビジネス本。
regulars
|013
|Et tu, Brute? 「イーロン・マスク」ほか
|062
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|094
|Brutus Best Bets 新製品情報
|097
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|098
|人間関係 709 写真／篠山紀信『思考のシーソー』細田佳央太、鈴鹿央士
|100
|BRUTUS WATCH ACADEMY 07 ブランパン
|101
|BRUTUSCOPE 「池松壮亮」ほか
|112
|BRUT@STYLE 511 学ぶ。
|116
|グルマン温故知新 625 co.flamingo／Arbre
|118
|みやげもん 399 天狗絵馬／次号予告