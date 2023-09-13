マガジンワールド

Brutus No. 994 試し読みと目次

No.994 CONTENTS

features
018 なぜ、今リスキリングするべきなのか？
020 特集
大人になっても学びたい！
仕事で夢を叶える10のスキル
022 多様性時代のコミュニケーション術 —— 野口聡一
026 デザイン思考とアート思考。—— 箭内道彦
030 １億人を熱狂させるマネジメント論 —— 秋元 康
034 行動経済学から考える最強のセールスプロモーション —— 相良奈美香
038 超実践的「ブリコラージュ」外国語学習法 —— 高野秀行
042 地政学から近未来を予測するリスク管理スキル —— 八田百合
046 YES!と言わせる進化系「ハーバード流交渉術」—— 岩瀬大輔
050 ChatGPT以降の世界を生き抜くためのAIの教科書 —— 三宅陽一郎 × 吉浦康裕
054 ビジネス文書は、ラブレターのように書け！ —— 柿内尚文
058 心を動かすマーケティング思考 —— 足立 光
063 PERSOL MIRAIZ BOOK
リスキリングで未来を変える。
075 明日がわかる時事用語事典
086 仕事のお悩みに効く、処方薬的ビジネス本。

regulars

013 Et tu, Brute? 「イーロン・マスク」ほか
062 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
094 Brutus Best Bets　新製品情報
097 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
098 人間関係 709　写真／篠山紀信『思考のシーソー』細田佳央太、鈴鹿央士
100 BRUTUS WATCH ACADEMY 07　ブランパン
101 BRUTUSCOPE 「池松壮亮」ほか
112 BRUT@STYLE 511　学ぶ。
116 グルマン温故知新 625　co.flamingo／Arbre
118 みやげもん 399　天狗絵馬／次号予告


ブルータス No. 994

大人になっても学びたい!仕事で夢を叶える10のスキル

840円 — 2023.10.02
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 994 —『大人になっても学びたい!仕事で夢を叶える10のスキル』
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