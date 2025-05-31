マガジンワールド

Brutus No. 1033 試し読みと目次

No.1033 CONTENTS

features
012 特集
星野源と、音楽と。
014 SPECIAL INTERVIEW　星野源と音楽。その15年。
CHAPTER Ⅰ　過去
022 星野源の音楽人生クロニクル。
032 COLUMN 1　プロデューサー“星野源”を知っていますか？
CHAPTER Ⅱ　現在
034 星野源の“いま”が生み出される、プライベートスタジオ〈808〉探訪。
040 アルバム『Gen』を読み解く。
046 ポップスターの“いま”はステージにある。『MAD HOPE』ツアールポ。
054 COLUMN 2　MAD HOPEのある日常。
056 COLUMN 3　Who is ニセ明？ 漫画・大川ぶくぶ
CHAPTER Ⅲ　未来
058 星野源に贈る音楽。
藤井 隆／三浦大知／宮野真守／上白石萌音／ano／ハマ・オカモト／石若 駿／石橋英子／STUTS／イ・ヨンジ／PUNPEE／Orono／UMI／河村“カースケ”智康／櫻田泰啓／武嶋 聡／飯尾和樹／ARuFa／橋本 直／荻上チキ／角張 渉／日村勇紀
066 COLUMN 4　みんなのマイベスト星野源。
072 星野さんがいま話したい人。
074 好きを源に　文・星野 源

regulars

007 Et tu, Brute? 「ジャネール・モネイ」ほか
076 Brutus Best Bets　新製品情報
079 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
080 BRUTUS WATCH ACADEMY 43　オリエントスター
083 BRUTUSPECTIVE 「囲碁将棋」ほか
092 BRUT@STYLE 547　STAR ROAD
096 グルマン温故知新 664　MARUYAMA／日（ひ）
098 みやげもん 438　警固神社の絵馬／次号予告


ブルータス No. 1033

星野源と、音楽と。

880円 — 2025.06.16
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ブルータス No. 1033 —『星野源と、音楽と。』
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