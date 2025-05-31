Brutus No. 1033 試し読みと目次
No.1033 CONTENTS
features
012
特集
星野源と、音楽と。
014
SPECIAL INTERVIEW 星野源と音楽。その15年。
CHAPTER Ⅰ 過去
022
星野源の音楽人生クロニクル。
032
COLUMN 1 プロデューサー“星野源”を知っていますか？
CHAPTER Ⅱ 現在
034
星野源の“いま”が生み出される、プライベートスタジオ〈808〉探訪。
040
アルバム『Gen』を読み解く。
046
ポップスターの“いま”はステージにある。『MAD HOPE』ツアールポ。
054
COLUMN 2 MAD HOPEのある日常。
056
COLUMN 3 Who is ニセ明？ 漫画・大川ぶくぶ
CHAPTER Ⅲ 未来
058
星野源に贈る音楽。
藤井 隆／三浦大知／宮野真守／上白石萌音／ano／ハマ・オカモト／石若 駿／石橋英子／STUTS／イ・ヨンジ／PUNPEE／Orono／UMI／河村“カースケ”智康／櫻田泰啓／武嶋 聡／飯尾和樹／ARuFa／橋本 直／荻上チキ／角張 渉／日村勇紀
066
COLUMN 4 みんなのマイベスト星野源。
072
星野さんがいま話したい人。
074
好きを源に 文・星野 源
regulars
007
Et tu, Brute? 「ジャネール・モネイ」ほか
076
Brutus Best Bets 新製品情報
079
Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
080
BRUTUS WATCH ACADEMY 43 オリエントスター
083
BRUTUSPECTIVE 「囲碁将棋」ほか
092
BRUT@STYLE 547 STAR ROAD
096
グルマン温故知新 664 MARUYAMA／日（ひ）
098
みやげもん 438 警固神社の絵馬／次号予告
|012
|
特集
星野源と、音楽と。
|014
|SPECIAL INTERVIEW 星野源と音楽。その15年。
|CHAPTER Ⅰ 過去
|022
|星野源の音楽人生クロニクル。
|032
|COLUMN 1 プロデューサー“星野源”を知っていますか？
|CHAPTER Ⅱ 現在
|034
|星野源の“いま”が生み出される、プライベートスタジオ〈808〉探訪。
|040
|アルバム『Gen』を読み解く。
|046
|ポップスターの“いま”はステージにある。『MAD HOPE』ツアールポ。
|054
|COLUMN 2 MAD HOPEのある日常。
|056
|COLUMN 3 Who is ニセ明？ 漫画・大川ぶくぶ
|CHAPTER Ⅲ 未来
|058
|
星野源に贈る音楽。
藤井 隆／三浦大知／宮野真守／上白石萌音／ano／ハマ・オカモト／石若 駿／石橋英子／STUTS／イ・ヨンジ／PUNPEE／Orono／UMI／河村“カースケ”智康／櫻田泰啓／武嶋 聡／飯尾和樹／ARuFa／橋本 直／荻上チキ／角張 渉／日村勇紀
|066
|COLUMN 4 みんなのマイベスト星野源。
|072
|星野さんがいま話したい人。
|074
|好きを源に 文・星野 源
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「ジャネール・モネイ」ほか
|076
|Brutus Best Bets 新製品情報
|079
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|080
|BRUTUS WATCH ACADEMY 43 オリエントスター
|083
|BRUTUSPECTIVE 「囲碁将棋」ほか
|092
|BRUT@STYLE 547 STAR ROAD
|096
|グルマン温故知新 664 MARUYAMA／日（ひ）
|098
|みやげもん 438 警固神社の絵馬／次号予告