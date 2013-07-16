マガジンワールド

Brutus No. 974 試し読みと目次

No.974 CONTENTS

features
018 佐藤健 × マリオ・ソレンティ、新たなる挑戦。
024 特集
Who’s Next？ 2022
次を生み出す、変革者たちの仕事術。
026 アーロン・ニエ —— クリエイティブディレクター
028 橋本 愛 —— 俳優
032 ブレンドン・バベンジン —— 〈NOAH〉ファウンダー
クリス・ギブス —— 〈UNION〉クリエイティブディレクター
036 TRILL DYNASTY —— ビートメーカー
038 CTB（三枝亮介、寺田悠馬） —— 作家エージェント、プロデューサー
042 識者が語る、次を生み出すクリエイター① Art
岩渕貞哉（『美術手帖』総編集長） × 山峰潤也（キュレーター）
046 CR.おじじ（Crazy Raccoon） —— ゲーミングチーム代表
048 松村宗亮 —— 茶道家
052 五十嵐祐貴 —— アニメーター
054 秋吉浩気（VUILD） —— 建築家、メタアーキテクト
060 識者が語る、次を生み出すクリエイター② Campaign
河尻亨一（編集者）
063 Book in Book
BRUTUS CREATORS HIVE はじめます。
071 識者が語る、次を生み出すクリエイター③ Tech
佐久間裕美子（文筆家） × 石田 健（「The HEADLINE」編集長）
074 Who’s Next U-25？ 次の次を生み出す、Z世代の変革者たち。
諭吉佳作/men —— 音楽家
桂 枝之進 —— 落語家
マルルーン —— 映像クリエイター
藍にいな —— アニメーション作家、イラストレーター
078 100歳の染色家・柚木沙弥郎さんからのメッセージ。

regulars

009 Et tu, Brute? 「ローリン・ヒル」ほか
103 Brutus Best Bets　新製品情報
108 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
109 Brutus Best Beauty　ロングセラー名品の進化に注目
110 人間関係 689　写真／篠山紀信『犬と猫の隠れ家』仁村紗和、たなかみさき
113 BRUTUSCOPE 「江口寿史」ほか
124 BRUT@STYLE 493　Feel the Music
128 グルマン温故知新 605　エシカ／インド宮廷料理 マシャール
130 みやげもん 379　七夕人形／次号予告


ブルータス No. 974

Who's Next?2022 次を生み出す、変革者たちの仕事術。

840円 — 2022.11.15
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 974 —『Who's Next?2022 次を生み出す、変革者たちの仕事術。』
紙版
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