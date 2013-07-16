Brutus No. 974 試し読みと目次
No.974 CONTENTS
features
|018
|佐藤健 × マリオ・ソレンティ、新たなる挑戦。
|024
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特集
Who’s Next？ 2022
次を生み出す、変革者たちの仕事術。
|026
|アーロン・ニエ —— クリエイティブディレクター
|028
|橋本 愛 —— 俳優
|032
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ブレンドン・バベンジン —— 〈NOAH〉ファウンダー
クリス・ギブス —— 〈UNION〉クリエイティブディレクター
|036
|TRILL DYNASTY —— ビートメーカー
|038
|CTB（三枝亮介、寺田悠馬） —— 作家エージェント、プロデューサー
|042
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識者が語る、次を生み出すクリエイター① Art
岩渕貞哉（『美術手帖』総編集長） × 山峰潤也（キュレーター）
|046
|CR.おじじ（Crazy Raccoon） —— ゲーミングチーム代表
|048
|松村宗亮 —— 茶道家
|052
|五十嵐祐貴 —— アニメーター
|054
|秋吉浩気（VUILD） —— 建築家、メタアーキテクト
|060
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識者が語る、次を生み出すクリエイター② Campaign
河尻亨一（編集者）
|063
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Book in Book
BRUTUS CREATORS HIVE はじめます。
|071
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識者が語る、次を生み出すクリエイター③ Tech
佐久間裕美子（文筆家） × 石田 健（「The HEADLINE」編集長）
|074
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Who’s Next U-25？ 次の次を生み出す、Z世代の変革者たち。
諭吉佳作/men —— 音楽家
桂 枝之進 —— 落語家
マルルーン —— 映像クリエイター
藍にいな —— アニメーション作家、イラストレーター
|078
|100歳の染色家・柚木沙弥郎さんからのメッセージ。
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「ローリン・ヒル」ほか
|103
|Brutus Best Bets 新製品情報
|108
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|109
|Brutus Best Beauty ロングセラー名品の進化に注目
|110
|人間関係 689 写真／篠山紀信『犬と猫の隠れ家』仁村紗和、たなかみさき
|113
|BRUTUSCOPE 「江口寿史」ほか
|124
|BRUT@STYLE 493 Feel the Music
|128
|グルマン温故知新 605 エシカ／インド宮廷料理 マシャール
|130
|みやげもん 379 七夕人形／次号予告