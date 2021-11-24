マガジンワールド

Brutus No. 952　試し読みと目次

No.952 CONTENTS

features
014 特集
珍奇昆虫
Bizarre Insects Handbook
016 モードな虫図鑑。
ハムシ／フンチュウ／ビワハゴロモ／コガネムシ／カブトムシ／ヒシムネハナムグリ／オオキノコムシ
028 シン・立体標本。
030 昆虫標本の愉しみかた。
036 パリの標本商。
038 欧州インセクトフェア見聞録。
040 丸山宗利が行く、昆虫探索紀行。
アフリカ／東南アジア／南米
048 虫の居住空間学。
050 虫を育てる。
054 推しムシ！
小林 眞／法師人 響／メレ山メレ子／門脇 麦／本間良二／堀川ランプ／長谷圭祐／知久寿焼／カブトムシゆかり／横山寛多／呂布カルマ／やましたこうへい／三原康司／佐藤 卓／舘野 鴻／佐伯真二郎
060 モードな虫図鑑。
ゾウムシ／クワガタムシ／蛾＆蝶／カタゾウムシ／フトタマムシ
068 昆虫標本文化の世界史。
070 日本最古の昆虫標本。
072 虫好きが通う店。
074 ニッポン昆虫館案内。
078 昆虫を採集し、食べるとは？
080 昆虫美本。
082 若冲も、虫好き？

regulars

007 Et tu, Brute? 「ゼイン・マリク vs ヨランダ・ハディッド」ほか
087 Brutus Best Bets　新製品情報
093 Brutus Best Beauty　日本初上陸ブランドでギフト選び
094 人間関係 667　写真／篠山紀信『足裏のタイムスリップ』西山 徹、平野太呂
096 クルマのある風景 250 「トヨタ　ランドクルーザー GR SPORT」（撮影／笠井爾示）
097 BRUTUSCOPE 「劇団ひとり」ほか
108 BRUT@STYLE 473　Gigas
112 グルマン温故知新 583　立喰い寿司あきら 築地店／ブルペン
114 みやげもん 357　招福ひょっとこ／次号予告
092 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 952

珍奇昆虫

800円 — 2021.12.01
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 952 —『珍奇昆虫』
紙版
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