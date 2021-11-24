Brutus No. 952 試し読みと目次
No.952 CONTENTS
features
|014
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特集
珍奇昆虫
Bizarre Insects Handbook
|016
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モードな虫図鑑。
ハムシ／フンチュウ／ビワハゴロモ／コガネムシ／カブトムシ／ヒシムネハナムグリ／オオキノコムシ
|028
|シン・立体標本。
|030
|昆虫標本の愉しみかた。
|036
|パリの標本商。
|038
|欧州インセクトフェア見聞録。
|040
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丸山宗利が行く、昆虫探索紀行。
アフリカ／東南アジア／南米
|048
|虫の居住空間学。
|050
|虫を育てる。
|054
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推しムシ！
小林 眞／法師人 響／メレ山メレ子／門脇 麦／本間良二／堀川ランプ／長谷圭祐／知久寿焼／カブトムシゆかり／横山寛多／呂布カルマ／やましたこうへい／三原康司／佐藤 卓／舘野 鴻／佐伯真二郎
|060
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モードな虫図鑑。
ゾウムシ／クワガタムシ／蛾＆蝶／カタゾウムシ／フトタマムシ
|068
|昆虫標本文化の世界史。
|070
|日本最古の昆虫標本。
|072
|虫好きが通う店。
|074
|ニッポン昆虫館案内。
|078
|昆虫を採集し、食べるとは？
|080
|昆虫美本。
|082
|若冲も、虫好き？
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「ゼイン・マリク vs ヨランダ・ハディッド」ほか
|087
|Brutus Best Bets 新製品情報
|093
|Brutus Best Beauty 日本初上陸ブランドでギフト選び
|094
|人間関係 667 写真／篠山紀信『足裏のタイムスリップ』西山 徹、平野太呂
|096
|クルマのある風景 250 「トヨタ ランドクルーザー GR SPORT」（撮影／笠井爾示）
|097
|BRUTUSCOPE 「劇団ひとり」ほか
|108
|BRUT@STYLE 473 Gigas
|112
|グルマン温故知新 583 立喰い寿司あきら 築地店／ブルペン
|114
|みやげもん 357 招福ひょっとこ／次号予告
|092
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集