マガジンワールド

Brutus No. 1009 試し読みと目次

No.1009 CONTENTS

features
016 特集
ICE CREAM ON MY MIND
本当においしいアイスクリーム
018 〈マルガージェラート能登本店〉、営業再開。
022 ペアリングを楽しめるアイスクリームショップ。
028 スペシャルティな、アイスとコーヒー。
030 その発想、なかった！ 自由なハーブ＆スパイス。
032 アイスを巡る旅へ。北海道＆沖縄
040 地元アイスをアップデートする、クラフト・アイスショップ30。
050 アイスクリームはじめて物語
052 ニッポン国内ワールド・アイス・ツアー！
054 アイスの思い出。 ＃1　文・最果タヒ
055 Book in Book
アイスのプロが選び、食のエキスパートが試食！
お取り寄せIce Cream Book
067 アイスの思い出。 ＃2　文・武田砂鉄
068 アイスクリーム・カルチャー考。
070 みんなのご贔屓ソフトクリーム。
072 コンビニやスーパーでも出会える ご当地アイス十番勝負！
076 SCOOPS on SCOOPS アイスにまつわる最新事情。
082 パフェとアシェット・デセールの愉しみ。
086 俳優・磯村勇斗、僕をつくったパフェ。
090 全国 本当においしいアイスクリーム ショップ＆メーカーリスト

regulars

011 Et tu, Brute? 「ドレイク＆ケンドリック・ラマー」ほか
094 Brutus Best Bets　新製品情報
097 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
098 BRUTUS WATCH ACADEMY 21　ブルガリ
099 積年の孤読 VOL.10 「苦悶について」
100 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
101 BRUTUSCOPE 「井浦 新」ほか
112 BRUT@STYLE 525　TAKE A BREAK
116 グルマン温故知新 640　飲食店さんずい／Mine
118 みやげもん 414　竈神御礼／次号予告


ブルータス No. 1009

本当においしいアイスクリーム

840円 — 2024.06.03
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ブルータス No. 1009 —『本当においしいアイスクリーム』
紙版
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