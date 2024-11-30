マガジンワールド

Brutus No. 1022 試し読みと目次

No.1022 CONTENTS

features
014 特集
わたしが知らない坂本龍一。
I NEVER KNEW WHO RYUICHI SAKAMOTO IS
016 まだ誰も知らない、坂本龍一の新しいスタジオへ。 岡村靖幸
022 所在地非公開／坂本図書
024 ただ今、準備中。sakamotocommonってなんだ？
026 坂本龍一のピアノは自然に還る。
028 MRが映し出すピアノコンサート《KAGAMI》とは？
029 TREES FOR SAKAMOTOは、Facebookのある投稿から始まった。
030 『坂本龍一｜音を視る 時を聴く』を、もっと知るための5つのこと。
032 東北ユースオーケストラ、最期まで心を尽くした音楽。
036 坂本龍一、大年表。
046 わたしだけが知っている坂本龍一。
バリー・ジェンキンス／フライング・ロータス／マドンナ／アピチャッポン・ウィーラセタクン／真鍋大度／ルカ・グァダニーノ／ツァイ・ミンリャン／ファン・ドンヒョク／アート・リンゼイ／ジェレミー・トーマス／ロジャー・トリリング／サンダーキャット／ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー／オラファー・アーナルズ／エンリク・パラウ／404.zero／マイルス・グリーンバーグ／ダミアン・ジャレ／宮永愛子／フアルン／チョイ・ウージュン／チョン・ジェイル／ローレル・ヘイロー／ファン・ソユン／名和晃平／村本大輔／マリーナ・アブラモヴィッチ／ドラ・モレレンバウム
068 ブルータスが知っている坂本龍一。
070 坂本龍一と高谷史郎。
072 坂本龍一とカールステン・ニコライ。
074 坂本龍一とYCAM。
076 坂本龍一とピアノ。
078 坂本龍一が見出した新世代の才能。
080 教授と服と僕の話。　談・山本康一郎
082 坂本龍一を描いた男。
085 わたしが撮った坂本龍一。
アルバート・ワトソン／陳漫／クレイグ・マクディーン／ジャン＝ポール・グード／小浪次郎／操上和美／ルイージ＆イアンゴ／⻑島有里枝／ニック・ナイト／田島一成／瀧本幹也／富永よしえ／若木信吾／ウィン・シャ／米田知子

regulars

009 Et tu, Brute? 「マーク・ザッカーバーグ」ほか
115 Brutus Best Bets　新製品情報
121 Brutus Best Beauty　年末年始のご褒美フレグランス
122 BRUTUS WATCH ACADEMY 32　モンブラン
123 積年の孤読 VOL.23 「景色について」
125 BRUTUSPECTIVE 「坂東龍汰」ほか
134 BRUT@STYLE 537　BY THE PIANO
138 グルマン温故知新 653　極彩 椿／Chinese Restaurant 晴華
140 みやげもん 427　心願絵馬／次号予告


ブルータス No. 1022

わたしが知らない坂本龍一。

930円 — 2024.12.16
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ブルータス No. 1022 —『わたしが知らない坂本龍一。』
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