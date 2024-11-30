Brutus No. 1022 試し読みと目次
No.1022 CONTENTS
features
014
特集
わたしが知らない坂本龍一。
I NEVER KNEW WHO RYUICHI SAKAMOTO IS
016
まだ誰も知らない、坂本龍一の新しいスタジオへ。 岡村靖幸
022
所在地非公開／坂本図書
024
ただ今、準備中。sakamotocommonってなんだ？
026
坂本龍一のピアノは自然に還る。
028
MRが映し出すピアノコンサート《KAGAMI》とは？
029
TREES FOR SAKAMOTOは、Facebookのある投稿から始まった。
030
『坂本龍一｜音を視る 時を聴く』を、もっと知るための5つのこと。
032
東北ユースオーケストラ、最期まで心を尽くした音楽。
036
坂本龍一、大年表。
046
わたしだけが知っている坂本龍一。
バリー・ジェンキンス／フライング・ロータス／マドンナ／アピチャッポン・ウィーラセタクン／真鍋大度／ルカ・グァダニーノ／ツァイ・ミンリャン／ファン・ドンヒョク／アート・リンゼイ／ジェレミー・トーマス／ロジャー・トリリング／サンダーキャット／ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー／オラファー・アーナルズ／エンリク・パラウ／404.zero／マイルス・グリーンバーグ／ダミアン・ジャレ／宮永愛子／フアルン／チョイ・ウージュン／チョン・ジェイル／ローレル・ヘイロー／ファン・ソユン／名和晃平／村本大輔／マリーナ・アブラモヴィッチ／ドラ・モレレンバウム
068
ブルータスが知っている坂本龍一。
070
坂本龍一と高谷史郎。
072
坂本龍一とカールステン・ニコライ。
074
坂本龍一とYCAM。
076
坂本龍一とピアノ。
078
坂本龍一が見出した新世代の才能。
080
教授と服と僕の話。 談・山本康一郎
082
坂本龍一を描いた男。
085
わたしが撮った坂本龍一。
アルバート・ワトソン／陳漫／クレイグ・マクディーン／ジャン＝ポール・グード／小浪次郎／操上和美／ルイージ＆イアンゴ／⻑島有里枝／ニック・ナイト／田島一成／瀧本幹也／富永よしえ／若木信吾／ウィン・シャ／米田知子
regulars
009
Et tu, Brute? 「マーク・ザッカーバーグ」ほか
115
Brutus Best Bets 新製品情報
121
Brutus Best Beauty 年末年始のご褒美フレグランス
122
BRUTUS WATCH ACADEMY 32 モンブラン
123
積年の孤読 VOL.23 「景色について」
125
BRUTUSPECTIVE 「坂東龍汰」ほか
134
BRUT@STYLE 537 BY THE PIANO
138
グルマン温故知新 653 極彩 椿／Chinese Restaurant 晴華
140
みやげもん 427 心願絵馬／次号予告
|014
|
特集
わたしが知らない坂本龍一。
I NEVER KNEW WHO RYUICHI SAKAMOTO IS
|016
|まだ誰も知らない、坂本龍一の新しいスタジオへ。 岡村靖幸
|022
|所在地非公開／坂本図書
|024
|ただ今、準備中。sakamotocommonってなんだ？
|026
|坂本龍一のピアノは自然に還る。
|028
|MRが映し出すピアノコンサート《KAGAMI》とは？
|029
|TREES FOR SAKAMOTOは、Facebookのある投稿から始まった。
|030
|『坂本龍一｜音を視る 時を聴く』を、もっと知るための5つのこと。
|032
|東北ユースオーケストラ、最期まで心を尽くした音楽。
|036
|坂本龍一、大年表。
|046
|
わたしだけが知っている坂本龍一。
バリー・ジェンキンス／フライング・ロータス／マドンナ／アピチャッポン・ウィーラセタクン／真鍋大度／ルカ・グァダニーノ／ツァイ・ミンリャン／ファン・ドンヒョク／アート・リンゼイ／ジェレミー・トーマス／ロジャー・トリリング／サンダーキャット／ワンオートリックス・ポイント・ネヴァー／オラファー・アーナルズ／エンリク・パラウ／404.zero／マイルス・グリーンバーグ／ダミアン・ジャレ／宮永愛子／フアルン／チョイ・ウージュン／チョン・ジェイル／ローレル・ヘイロー／ファン・ソユン／名和晃平／村本大輔／マリーナ・アブラモヴィッチ／ドラ・モレレンバウム
|068
|ブルータスが知っている坂本龍一。
|070
|坂本龍一と高谷史郎。
|072
|坂本龍一とカールステン・ニコライ。
|074
|坂本龍一とYCAM。
|076
|坂本龍一とピアノ。
|078
|坂本龍一が見出した新世代の才能。
|080
|教授と服と僕の話。 談・山本康一郎
|082
|坂本龍一を描いた男。
|085
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わたしが撮った坂本龍一。
アルバート・ワトソン／陳漫／クレイグ・マクディーン／ジャン＝ポール・グード／小浪次郎／操上和美／ルイージ＆イアンゴ／⻑島有里枝／ニック・ナイト／田島一成／瀧本幹也／富永よしえ／若木信吾／ウィン・シャ／米田知子
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「マーク・ザッカーバーグ」ほか
|115
|Brutus Best Bets 新製品情報
|121
|Brutus Best Beauty 年末年始のご褒美フレグランス
|122
|BRUTUS WATCH ACADEMY 32 モンブラン
|123
|積年の孤読 VOL.23 「景色について」
|125
|BRUTUSPECTIVE 「坂東龍汰」ほか
|134
|BRUT@STYLE 537 BY THE PIANO
|138
|グルマン温故知新 653 極彩 椿／Chinese Restaurant 晴華
|140
|みやげもん 427 心願絵馬／次号予告