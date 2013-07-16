マガジンワールド

Brutus No. 960 試し読みと目次

No.960 CONTENTS

features
014 特集
BIG SHORT TRIP
人生変えちゃう、1泊旅。
016 和歌山・京都／高野山・比叡山
世界遺産を眼下に。密教二大聖地をヘリ巡礼！
022 東京／神津島
都心から45分、星々が見えすぎる島へ。
026 広島／生口島
これまでの旅を一新する、瀬戸内“ニュー・ローカル”の宿。
030 愛媛／砥部町・松山市
白磁に藍の焼き物の里で、一生モノの器に出会う旅。 旅人・伊勢春日
036 鳥取／琴浦町〜米子市
ラーメン観を覆す、記憶に刻まれる味が山陰に。
040 京都／福知山市〜京丹後市
初体験は北に。世界水準がひしめく海側の京都へ。
044 沖縄／竹富島
南の島リゾートで触れる、変わらないたしかなもの。
048 RESTAURANT×STAY
忘れられない食と出会う、ご飯宿。
055 Book in Book
旅の達人33人がご案内　極私的！ 濃厚１泊ツアーズ。
072 富山／富山市・滑川市
真っ暗な日本海で、蒼く光る“宝石”を掬う。
078 佐賀／武雄市〜鹿島市
未知なる感覚を切り拓く、サウナの新聖地巡り。 旅人・マキタスポーツ
084 香川／三豊市
潮溜まりの浜で、自分史上最高の夕日を更新する。
別冊付録タブロイド
「MINI BIG LOVE gallery」

regulars

007 Et tu, Brute? 「ライアン・クーグラー」ほか
095 Brutus Best Bets　新製品情報
101 Brutus Best Beauty　目立たなくする毛穴ケア
102 人間関係 675　写真／篠山紀信『ほら、あんた』北村有起哉、澤村國矢
104 クルマのある風景 258 「キャデラック XT4」（撮影／笠井爾示）
105 BRUTUSCOPE 「羊文学」ほか
116 BRUT@STYLE 480　Good Morning
120 グルマン温故知新 591　こんにゃく寿司とかき氷 KON／あずきとこおり
122 みやげもん 365　地車絵馬／次号予告
100 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 960

人生変えちゃう、1泊旅。

800円 — 2022.04.15
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 960 —『人生変えちゃう、1泊旅。』
紙版
定期購読／バックナンバー

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。