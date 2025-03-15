Brutus No. 1028 試し読みと目次
No.1028 CONTENTS
features
014
特集
NEW PERSPECTIVE TOKYO
ブルータスの東京大全
東京の楽しみ方は、この人たちに聞こう。
016
映画館 岸井ゆきの
018
植物園 永井玲衣 ／ 小劇場 シソンヌ じろう
020
南インド料理 U-zhaan ／ 回転寿司 メイプル超合金 安藤なつ
022
銭湯 菊池亜希子
024
ショートケーキ 甲斐みのり ／ おみやげスイーツ 平野紗季子
026
ホテル 谷尻 誠
028
焼肉 高山いさ己 ／ タコス 吉川孝一郎
030
インテリアショップ 外山雄一 ／ アート 橋爪勇介
032
コーヒーショップ ヤーレンズ 出井隼之介
034
アウトドアショップ 伊澤直人 ／ ジム 白戸拓也
036
かき氷 村上佳菜子 ／ カクテル ロジェリオ・五十嵐・ヴァズ
038
クイックフード 宇多丸
040
関西から見た東京の楽しみ。
044
異国の視点で歩く東京 1
045
Book in Book
TOKYO MANIA 東京偏愛BOOK
077
異国の視点で歩く東京 2
078
変わり続ける東京の注目エリア。
神保町／学芸大学・吉祥寺／東日本橋・西荻窪／表参道・東銀座
regulars
007
Et tu, Brute? 「サム・アフレック」ほか
095
Brutus Best Bets 新製品情報
100
BRUTUS WATCH ACADEMY 38 ユリス・ナルダン
101
Brutus Best Beauty パーツケアで清潔感アップ
102
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
103
BRUTUSPECTIVE 「唐田えりか」ほか
112
BRUT@STYLE 542 6:00 A.M. Asakusa
116
グルマン温故知新 659 鳥料理 ぼたん／Murena
118
みやげもん 433 五大力／次号予告
|014
|
特集
NEW PERSPECTIVE TOKYO
ブルータスの東京大全
|東京の楽しみ方は、この人たちに聞こう。
|016
|映画館 岸井ゆきの
|018
|植物園 永井玲衣 ／ 小劇場 シソンヌ じろう
|020
|南インド料理 U-zhaan ／ 回転寿司 メイプル超合金 安藤なつ
|022
|銭湯 菊池亜希子
|024
|ショートケーキ 甲斐みのり ／ おみやげスイーツ 平野紗季子
|026
|ホテル 谷尻 誠
|028
|焼肉 高山いさ己 ／ タコス 吉川孝一郎
|030
|インテリアショップ 外山雄一 ／ アート 橋爪勇介
|032
|コーヒーショップ ヤーレンズ 出井隼之介
|034
|アウトドアショップ 伊澤直人 ／ ジム 白戸拓也
|036
|かき氷 村上佳菜子 ／ カクテル ロジェリオ・五十嵐・ヴァズ
|038
|クイックフード 宇多丸
|040
|関西から見た東京の楽しみ。
|044
|異国の視点で歩く東京 1
|045
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Book in Book
TOKYO MANIA 東京偏愛BOOK
|077
|異国の視点で歩く東京 2
|078
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変わり続ける東京の注目エリア。
神保町／学芸大学・吉祥寺／東日本橋・西荻窪／表参道・東銀座
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「サム・アフレック」ほか
|095
|Brutus Best Bets 新製品情報
|100
|BRUTUS WATCH ACADEMY 38 ユリス・ナルダン
|101
|Brutus Best Beauty パーツケアで清潔感アップ
|102
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|103
|BRUTUSPECTIVE 「唐田えりか」ほか
|112
|BRUT@STYLE 542 6:00 A.M. Asakusa
|116
|グルマン温故知新 659 鳥料理 ぼたん／Murena
|118
|みやげもん 433 五大力／次号予告