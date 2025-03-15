マガジンワールド

Brutus No. 1028 試し読みと目次

No.1028 CONTENTS

features
014 特集
NEW PERSPECTIVE TOKYO
ブルータスの東京大全
東京の楽しみ方は、この人たちに聞こう。
016 映画館 岸井ゆきの
018 植物園 永井玲衣小劇場 シソンヌ じろう
020 南インド料理 U-zhaan回転寿司 メイプル超合金 安藤なつ
022 銭湯 菊池亜希子
024 ショートケーキ 甲斐みのりおみやげスイーツ 平野紗季子
026 ホテル 谷尻 誠
028 焼肉 高山いさ己タコス 吉川孝一郎
030 インテリアショップ 外山雄一アート 橋爪勇介
032 コーヒーショップ ヤーレンズ 出井隼之介
034 アウトドアショップ 伊澤直人ジム 白戸拓也
036 かき氷 村上佳菜子カクテル ロジェリオ・五十嵐・ヴァズ
038 クイックフード 宇多丸
040 関西から見た東京の楽しみ。
044 異国の視点で歩く東京 1
045 Book in Book
TOKYO MANIA　東京偏愛BOOK
077 異国の視点で歩く東京 2
078 変わり続ける東京の注目エリア。
神保町／学芸大学・吉祥寺／東日本橋・西荻窪／表参道・東銀座

regulars

007 Et tu, Brute? 「サム・アフレック」ほか
095 Brutus Best Bets　新製品情報
100 BRUTUS WATCH ACADEMY 38　ユリス・ナルダン
101 Brutus Best Beauty　パーツケアで清潔感アップ
102 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
103 BRUTUSPECTIVE 「唐田えりか」ほか
112 BRUT@STYLE 542　6:00 A.M. Asakusa
116 グルマン温故知新 659　鳥料理 ぼたん／Murena
118 みやげもん 433　五大力／次号予告


ブルータス No. 1028

ブルータスの東京大全

880円 — 2025.04.01電子版あり
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ブルータス No. 1028 —『ブルータスの東京大全』
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