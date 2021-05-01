マガジンワールド

Brutus No. 947　試し読みと目次

No.947 CONTENTS

features
028 特集
STYLEBOOK 2021-22 A/W
47都道府県ショップ案内
日本全国を巡り、見つけた洋服屋さん47店舗を紹介。
030 北海道・東北エリア
北海道、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県
039 関東エリア
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
048 中部エリア
新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、静岡県、長野県、岐阜県、愛知県
059 近畿エリア
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、三重県、奈良県、和歌山県
068 中国エリア
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県
075 四国エリア
徳島県、香川県、愛媛県、高知県
081 九州・沖縄エリア
福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
091 BOOK IN BOOK
BRUTUS LOOK BOOK  2021-22 A/W
GUCCI GARDEN ARCHETYPES
100周年記念エキシビションが上陸。
アレッサンドロ・ミケーレの脳内。

regulars

019 Et tu, Brute? 「クエンティン・タランティーノ」ほか
131 Brutus Best Bets　新製品情報
139 Brutus Best Beauty　状態がいい、が理想の唇
166 人間関係 662　写真／篠山紀信『清廉潔白相思相愛』ウー・ウェン、松浦弥太郎
168 クルマのある風景 245　「フォルクスワーゲン アルテオン」（撮影／笠井爾示）
169 BRUTUSCOPE 「横尾忠則」ほか
180 グルマン温故知新 578　芝惣菜所／菱田屋酒場
182 みやげもん 352　御槍／次号予告
138 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 947

47都道府県ショップ案内

800円 — 2021.09.15
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 947 —『47都道府県ショップ案内』
紙版
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