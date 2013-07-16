Brutus No. 980 試し読みと目次
No.980 CONTENTS
features
|014
|動物園って……
|020
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特集
通いたくなる動物園
|022
|36 ZOOS INDEX
|024
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［物語性］上野動物園 五十嵐大介
日本最古の動物園で、想像力を刺激される。
描き下ろし動物園イラスト
|030
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［デザイン］ときわ動物園 山田紗子
野生を“感じ”、動物を“知る”。建築家と考える未来の動物園デザイン。
|034
|動物園デザイナー若生謙二の仕事。“命” を見せる動物園の作り方。
|036
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［冒険］ネオパークオキナワ ワクサカソウヘイ
700羽の鳥が恐竜に見えてくる⁉ リアル・ジュラシック・パーク体験。
|042
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［学び］京都市動物園 坂本美雨＆なまこちゃん
すべての動物たちが先生！ 親子で楽しく学ぶ動物園。
|046
|空想動物園 川崎悟司／北澤 功
|050
|もぐもぐ写真館。
|051
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ALL ABOUT ZOOS もっと動物園に通いたくなるトピックス。
旭山動物園に潜入！ 飼育員さんの一日。／数字で見る動物園。／特化型動物園の世界。／
世界の動物園事情。／動物園がもっと楽しくなるブックガイド。／あの人の推し動物園。
|069
|さよなら、永明。伝説のパンダが残したもの。 アドベンチャーワールド
|076
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［種の保全］よこはま動物園ズーラシア 村田浩一
珍奇＆稀少動物の宝庫！ 動物園が担う“種の方舟”のゆくえ。
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特別付録
ありがとう永明！ “浜家” 家系図ステッカー
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「トム・クルーズ」ほか
|089
|Brutus Best Bets 新製品情報
|095
|Brutus Best Beauty 今、注目のビューティ新製品
|096
|人間関係 695 写真／篠山紀信『君のミューズ』八木莉可子、柘植美咲
|098
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|099
|BRUTUSCOPE 「河合優実」ほか
|110
|BRUT@STYLE 499 VERY VERY SAFARI
|114
|グルマン温故知新 611 RスリランカTOKYO／マッキーズガンボ
|116
|みやげもん 385 十団子／次号予告