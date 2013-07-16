マガジンワールド

Brutus No. 980 試し読みと目次

No.980 CONTENTS

features
014 動物園って……
020 特集
通いたくなる動物園
022 36 ZOOS INDEX
024 ［物語性］上野動物園　五十嵐大介
日本最古の動物園で、想像力を刺激される。
描き下ろし動物園イラスト
030 ［デザイン］ときわ動物園　山田紗子
野生を“感じ”、動物を“知る”。建築家と考える未来の動物園デザイン。
034 動物園デザイナー若生謙二の仕事。“命” を見せる動物園の作り方。
036 ［冒険］ネオパークオキナワ　ワクサカソウヘイ
700羽の鳥が恐竜に見えてくる⁉ リアル・ジュラシック・パーク体験。
042 ［学び］京都市動物園　坂本美雨＆なまこちゃん
すべての動物たちが先生！ 親子で楽しく学ぶ動物園。
046 空想動物園　川崎悟司／北澤 功
050 もぐもぐ写真館。
051 ALL ABOUT ZOOS　もっと動物園に通いたくなるトピックス。
旭山動物園に潜入！ 飼育員さんの一日。／数字で見る動物園。／特化型動物園の世界。／
世界の動物園事情。／動物園がもっと楽しくなるブックガイド。／あの人の推し動物園。
069 さよなら、永明。伝説のパンダが残したもの。 アドベンチャーワールド
076 ［種の保全］よこはま動物園ズーラシア　村田浩一
珍奇＆稀少動物の宝庫！ 動物園が担う“種の方舟”のゆくえ。
特別付録
ありがとう永明！ “浜家” 家系図ステッカー

regulars

009 Et tu, Brute? 「トム・クルーズ」ほか
089 Brutus Best Bets　新製品情報
095 Brutus Best Beauty　今、注目のビューティ新製品
096 人間関係 695　写真／篠山紀信『君のミューズ』八木莉可子、柘植美咲
098 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
099 BRUTUSCOPE 「河合優実」ほか
110 BRUT@STYLE 499　VERY VERY SAFARI
114 グルマン温故知新 611　RスリランカTOKYO／マッキーズガンボ
116 みやげもん 385　十団子／次号予告


ブルータス No. 980

通いたくなる動物園。

880円 — 2023.03.01
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 980 —『通いたくなる動物園。』
紙版
定期購読／バックナンバー

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