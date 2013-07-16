Brutus No. 963 試し読みと目次
No.963 CONTENTS
features
|014
|
特集
珍奇鉱物
Bizarre Mineral Handbook
|016
|
ファインミネラル図鑑。
フローライト／シャッタカイト／ロードクロサイト／ベリル／レアミネラル／ツメブ鉱山
|028
|鉱物標本の愉しみかた。
|032
|鉱物の基本的なこと。
|034
|鉱物を撮る。
|036
|ラベルから読み解く、鉱物収集史。
|038
|キング・オブ・カシミール・アクアマリン採掘記。
|044
|『ツーソン・ショー』探訪記。
|050
|
憧れのミネラルディーラーたち。
Fine Minerals International, Crystal Classics, The Arkenstone
|052
|世界一のコレクター、ビル・ラーソン・コレクション。
|056
|
ファインミネラル図鑑。
トルマリン／金属鉱物／自然金／オパール／宝石鉱物／クォーツ
|066
|模様石の世界。
|070
|鉱物の飾りかた。
|074
|鉱物店と推し石！
|078
|東急ハンズのガチ珍奇店。
|080
|フェルメールの青とラピスラズリ。
|082
|美・結晶図鑑。
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「ジェシカ・シンプソン」ほか
|090
|Brutus Best Bets 新製品情報
|093
|Brutus Best Beauty 夏気分を先取りするフレグランス
|094
|人間関係 678 写真／篠山紀信『柔らかな恐怖』見上 愛、加藤拓也
|096
|クルマのある風景 261 「BMW 2シリーズ クーペ」（撮影／笠井爾示）
|097
|BRUTUSCOPE 「坂本慎太郎」ほか
|108
|BRUT@STYLE 483 THINKING OF MINERAL
|112
|グルマン温故知新 594 TROIS VISAGES／JINBO MINAMI AOYAMA
|114
|みやげもん 368 粽／次号予告