マガジンワールド

Brutus No. 963 試し読みと目次

No.963 CONTENTS

features
014 特集
珍奇鉱物
Bizarre Mineral Handbook
016 ファインミネラル図鑑。
フローライト／シャッタカイト／ロードクロサイト／ベリル／レアミネラル／ツメブ鉱山
028 鉱物標本の愉しみかた。
032 鉱物の基本的なこと。
034 鉱物を撮る。
036 ラベルから読み解く、鉱物収集史。
038 キング・オブ・カシミール・アクアマリン採掘記。
044 『ツーソン・ショー』探訪記。
050 憧れのミネラルディーラーたち。
Fine Minerals International, Crystal Classics, The Arkenstone
052 世界一のコレクター、ビル・ラーソン・コレクション。
056 ファインミネラル図鑑。
トルマリン／金属鉱物／自然金／オパール／宝石鉱物／クォーツ
066 模様石の世界。
070 鉱物の飾りかた。
074 鉱物店と推し石！
078 東急ハンズのガチ珍奇店。
080 フェルメールの青とラピスラズリ。
082 美・結晶図鑑。

regulars

007 Et tu, Brute? 「ジェシカ・シンプソン」ほか
090 Brutus Best Bets　新製品情報
093 Brutus Best Beauty　夏気分を先取りするフレグランス
094 人間関係 678　写真／篠山紀信『柔らかな恐怖』見上 愛、加藤拓也
096 クルマのある風景 261 「BMW 2シリーズ クーペ」（撮影／笠井爾示）
097 BRUTUSCOPE 「坂本慎太郎」ほか
108 BRUT@STYLE 483　THINKING OF MINERAL
112 グルマン温故知新 594　TROIS VISAGES／JINBO MINAMI AOYAMA
114 みやげもん 368　粽／次号予告


ブルータス No. 963

珍奇鉱物

840円 — 2022.06.01
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 963 —『珍奇鉱物』
紙版
定期購読／バックナンバー

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