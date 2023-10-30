マガジンワールド

Brutus No. 997 試し読みと目次

No.997 CONTENTS

features
014 天野喜孝と、ファンタジーとゲーム。
016 特集
GAME STYLEBOOK 2023
ゲーム、どう楽しんでる？
018 8 PLAYING STYLES

1. NARRATIVE 自分だけの思い出をつくる。
2. HORROR 想像しながら恐怖を味わう。
3. REMAKE 過去の名作を新しいハードで再び。
4. STREAMER プレイせずに観て楽しむ。
5. RETRO レトロゲームで懐かしむ。
6. E-SPORTS 世界中の仲間やライバルと交流する。
7. STROLL ゲーム世界を、ただただ散歩する。
8. MUSIC ゲーム音楽に酔いしれる。
034 私なりの、ゲームの楽しみかた。
宇多丸／長井短／本山敬一／ハリウッドザコシショウ／オオクボリュウ／歌広場淳／上坂すみれ／古川未鈴
044 『ゲームさんぽ』と行く、東京ゲームショウ2023さんぽ。
048 名作クリエイターたちの、思い出のゲーム。
吉田直樹／中山貴之／橋野桂／鈴木理香／名越稔洋／綾部和／岸本守央／木村祥朗
056 聖地〈スーパーポテト〉で見つけた珍奇なゲーム機。
057 Book in Book
GOOD INDIE GAME GUIDE 64
074 ゲーミング居住空間学。
078 ゲーム部屋を作ってみた。
080 アーケードゲーム NOW & THEN
082 写真家・佐内正史がゲームの中で撮る理由。

regulars

009 Et tu, Brute? 「ブリトニー・スピアーズ」ほか
097 Brutus Best Bets　新製品情報
102 BRUTUS WATCH ACADEMY 09　パネライ
103 Brutus Best Beauty　睡眠美容ケアでエナジーチャージ
104 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
106 人間関係 712　写真／篠山紀信『施し肉』福田雄一、戸塚純貴
109 BRUTUSCOPE 「ジョン・バティステ」ほか
120 BRUT@STYLE 514　GAME BOYS
124 グルマン温故知新 628　CENSU TOKYO／Trattoria Tabulé
126 みやげもん 402　満足狐面／次号予告


ブルータス No. 997

GAME STYLEBOOK 2023 ゲーム、どう楽しんでる?

840円 — 2023.11.15
試し読み購入定期購読 (33%OFF)
ブルータス No. 997 —『GAME STYLEBOOK 2023 ゲーム、どう楽しんでる?』
紙版
定期購読／バックナンバー
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。