Brutus No. 997 試し読みと目次
No.997 CONTENTS
features
|014
|天野喜孝と、ファンタジーとゲーム。
|016
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特集
GAME STYLEBOOK 2023
ゲーム、どう楽しんでる？
|018
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8 PLAYING STYLES
1. NARRATIVE 自分だけの思い出をつくる。
|034
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私なりの、ゲームの楽しみかた。
宇多丸／長井短／本山敬一／ハリウッドザコシショウ／オオクボリュウ／歌広場淳／上坂すみれ／古川未鈴
|044
|『ゲームさんぽ』と行く、東京ゲームショウ2023さんぽ。
|048
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名作クリエイターたちの、思い出のゲーム。
吉田直樹／中山貴之／橋野桂／鈴木理香／名越稔洋／綾部和／岸本守央／木村祥朗
|056
|聖地〈スーパーポテト〉で見つけた珍奇なゲーム機。
|057
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Book in Book
GOOD INDIE GAME GUIDE 64
|074
|ゲーミング居住空間学。
|078
|ゲーム部屋を作ってみた。
|080
|アーケードゲーム NOW & THEN
|082
|写真家・佐内正史がゲームの中で撮る理由。
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「ブリトニー・スピアーズ」ほか
|097
|Brutus Best Bets 新製品情報
|102
|BRUTUS WATCH ACADEMY 09 パネライ
|103
|Brutus Best Beauty 睡眠美容ケアでエナジーチャージ
|104
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|106
|人間関係 712 写真／篠山紀信『施し肉』福田雄一、戸塚純貴
|109
|BRUTUSCOPE 「ジョン・バティステ」ほか
|120
|BRUT@STYLE 514 GAME BOYS
|124
|グルマン温故知新 628 CENSU TOKYO／Trattoria Tabulé
|126
|みやげもん 402 満足狐面／次号予告