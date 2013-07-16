Brutus No. 979 試し読みと目次
No.979 CONTENTS
features
|012
|星野源さん、“JAZZ”の楽しさって何ですか？
|016
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特集
JAZZ IS POP!
2023年、新しいジャズの入口。
|018
|なぜ、今 “ジャズ” を語るべきなのか？ 文・柳樂光隆
|020
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12人の音楽家と考えた、新しいJAZZのはじめかた。
ロバート・グラスパー／小曽根真／江﨑文武／菊地成孔／Chara／ネイト・スミス
グレゴリー・ポーター／堀込高樹／挾間美帆／角銅真実／黒田卓也／山下洋輔
|038
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今最も熱いJAZZが聞こえる町
ニューヨーク 案内人・BIGYUKI
ロサンゼルス 案内人・Louis Cole
ロンドン 案内人・Blue Lab Beats
|044
|JAZZの100年を一気読み。
|050
|“今しか聞こえない” JAZZに出会える場所へ。
|054
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RECORD SHOP GUIDE for JAZZ
東京はJAZZレコードの聖地だ。／“個” が強い日本各地のショップ。
|055
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BOOK in BOOK
BRUTUS BLUE GIANT JAZZ BOOK
『BLUE GIANT』をもっと楽しむためのジャズ入門。
石塚真一描き下ろしオリジナルストーリー。
|072
|新しい担い手たちによる、近未来JAZZ案内2023。
|086
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今も昔も、JAZZは自由でポップな音楽でした。
CHICK COREA & HERBIE HANCOCK
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「エドワード・ノートン」ほか
|095
|Brutus Best Bets 新製品情報
|100
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|101
|Brutus Best Beauty もうひと手間で輝く健康肌に
|102
|人間関係 694 写真／篠山紀信『規格外の舞踏会』アンミカ、サッシャ
|105
|BRUTUSCOPE 「加藤拓也」ほか
|116
|BRUT@STYLE 498 NARIKOMAYA BROTHERS
|120
|グルマン温故知新 610 malca／Attivo
|122
|みやげもん 384 うさぎみくじ／次号予告