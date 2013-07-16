Brutus No. 979 試し読みと目次

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12人の音楽家と考えた、新しいJAZZのはじめかた。

ロバート・グラスパー／小曽根真／江﨑文武／菊地成孔／Chara／ネイト・スミス

グレゴリー・ポーター／堀込高樹／挾間美帆／角銅真実／黒田卓也／山下洋輔