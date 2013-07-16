マガジンワールド

Brutus No. 979 試し読みと目次

No.979 CONTENTS

features
012 星野源さん、“JAZZ”の楽しさって何ですか？
016 特集
JAZZ IS POP!
2023年、新しいジャズの入口。
018 なぜ、今 “ジャズ” を語るべきなのか？　文・柳樂光隆
020 12人の音楽家と考えた、新しいJAZZのはじめかた。
ロバート・グラスパー／小曽根真／江﨑文武／菊地成孔／Chara／ネイト・スミス
グレゴリー・ポーター／堀込高樹／挾間美帆／角銅真実／黒田卓也／山下洋輔
038 今最も熱いJAZZが聞こえる町
ニューヨーク　案内人・BIGYUKI
ロサンゼルス　案内人・Louis Cole
ロンドン　案内人・Blue Lab Beats
044 JAZZの100年を一気読み。
050 “今しか聞こえない” JAZZに出会える場所へ。
054 RECORD SHOP GUIDE for JAZZ
東京はJAZZレコードの聖地だ。／“個” が強い日本各地のショップ。
055 BOOK in BOOK
BRUTUS BLUE GIANT JAZZ BOOK
『BLUE GIANT』をもっと楽しむためのジャズ入門。
石塚真一描き下ろしオリジナルストーリー。
072 新しい担い手たちによる、近未来JAZZ案内2023。
086 今も昔も、JAZZは自由でポップな音楽でした。
CHICK COREA & HERBIE HANCOCK

regulars

007 Et tu, Brute? 「エドワード・ノートン」ほか
095 Brutus Best Bets　新製品情報
100 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
101 Brutus Best Beauty　もうひと手間で輝く健康肌に
102 人間関係 694　写真／篠山紀信『規格外の舞踏会』アンミカ、サッシャ
105 BRUTUSCOPE 「加藤拓也」ほか
116 BRUT@STYLE 498　NARIKOMAYA BROTHERS
120 グルマン温故知新 610　malca／Attivo
122 みやげもん 384　うさぎみくじ／次号予告


ブルータス No. 979

JAZZ is POP!

880円 — 2023.02.15電子版あり
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ブルータス No. 979 —『JAZZ is POP!』
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