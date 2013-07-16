マガジンワールド

Brutus No. 982 試し読みと目次

No.982 CONTENTS

features
014 特集
信頼できる店の探しかた
OFF-LINE SHOPPING 2023
016 店主の思想（おもい）が見える店。
POST／BIBLIOTHECA／新建築書店│POST Architecture Books／
Gallery 5／蕪木／羅針盤／FOOTWORKS
034 時も国も超える店。
diorama／MOGI Folk Art／tamiser table, antiques tamiser／TRUNKSIX／
TOD／古小屋／guild Bekkan／ア リトル プレイス／HS−kyoto−／Keiokairai building
050 店を継ぐ①　The Conran Shop Daikanyama
052 ひと息つく店。①　awai
053 Book in Book
TRUSTWORTHY SHOPS
15人の目利きが通う、目利きの店。
APOLOGIA／TANTO TEMPO／CONTOUR／ネジの永井／Archive Store／chibi／
NADiff a/p/a/r/t／LEATHER & SILVER MOTO／LICHT gallery／SEIN／新宿 北村写真機店／
YOU ARE WELCOME／サンタモニカ 表参道店／青山小西商店／Out of museum／
TSUBAKI／エイビイ平成町店／Yanagi-Shop／三河屋 世田谷店／二手舎／
HOOKED VINTAGE／トレジャーファクトリー町田店／Bechics／black & white／REM／
ew.note／スーパービバホーム豊洲店／PITTZZ／ESPテクニカルハウス／LOS APSON？
069 ひと息つく店。②　TORIBA COFFEE KYOTO
070 スタイルのプロが、見立てる品が揃う店。
BUNDLE GALLERY／EDISTORIAL STORE
074 偏愛ヴィンテージ。
磨屋自転車店／Pat Market／HYST／古着屋ロスター／dialogue／ものや
078 店主が作る棚、空間まで楽しい。
この３年で増え続ける独立書店の話。
渋谷◯◯書店／PASSAGE by ALL REVIEWS／BOOK STAND 若葉台／蟹ブックス／フラヌール書店／
葉々社／本屋 象の旅／WARP HOLE BOOKS／twililight ／冒険研究所書店／本屋lighthouse／
エトセトラブックス BOOKSHOP／面影 book&craft／RIGHT NOW BOOKSTAND／TOUTEN BOOKSTORE／
カニジルブックストア／きのしたブックセンター／書肆 朝陽館／北書店／本と商い ある日、
082 店を継ぐ②　T.T／然美

regulars

007 Et tu, Brute? 「サム・スミス」ほか
091 Brutus Best Bets　新製品情報
097 Brutus Best Beauty　今、注目のビューティ新製品
098 人間関係 697　写真／篠山紀信『近い近い他人』miu、柳瀬二郎
100 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
101 BRUTUSCOPE 「マヒトゥ・ザ・ピーポー」ほか
112 BRUT@STYLE 500　DEEP SHOPPING
116 グルマン温故知新 613　ポッポコリヤ／韓国スタンド＠
118 みやげもん 387　ひろしま鯉のぼり／次号予告


ブルータス No. 982

信頼できる店の探しかた

840円 — 2023.04.01
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ブルータス No. 982 —『信頼できる店の探しかた』
紙版
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