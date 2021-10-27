マガジンワールド

Brutus No. 950　試し読みと目次

No.950 CONTENTS

features
014 特集　酒と飲み方。
旨いゴハンには、ハードリカーが気分です。
016 鮨にはどんな蒸留酒？
020 〈villa aida〉小林寛司さん、ハードリカーの相性はいかがですか？
024 居酒屋での軽快な飲みにも、本格カクテルを！
026 日本のスピリッツの可能性。
辰巳蒸留所／佐多宗二商店 ／紅櫻蒸溜所／越後薬草／mitosaya／中津川蒸留所／瑞穂酒造……
032 ジャパニーズウイスキーの現在地。
秩父蒸溜所／三郎丸蒸留所／厚岸蒸溜所／ジャパニーズウイスキーマップ
038 食事に合うハードリカーと飲み方を考える。
フレンチ〈松㐂〉／中華〈O2〉／和食〈ろっかん〉
042 ハードリカーは優しいお酒。Part１
新城大地郎（アーティスト）／ 滝口悠生（小説家）／サーヤ（芸人）／柏崎 亮（Hender Schemeデザイナー）
044 ハードリカーを教えてくれるバー。
CAMPBELLTOUN LOCH／水楢佳寿久／Craft Gin Bar Copain／The Bar Sazerac／FERRI'S／
Rum and Whisky／Bar DORAS／Bar Dice／BAR B&F／bar cacoi／喫酒 幾星／焼酎場　近どう
050 今、ハードリカーが、世界レベルで盛り上がっている理由。（前編）
Book in Book
今、飲むべき蒸留酒が見つかる
ハードリカー大図鑑
067 今、ハードリカーが、世界レベルで盛り上がっている理由。（後編）
068 ハードリカーを教えてくれる酒屋。
目白田中屋／The Whisky Plus／リカーズハセガワ本店／RUDDER LTD./The Ultimate Spirits.／千雅／
Global Gin Gallery／酒商 金右衛門／万珍酒店/MANGOSTEEN／リカーマウンテン 銀座777／伊勢五本店
074 割り材大研究。家飲みのススメ。
〈BAR HONESTY〉田頭大輔／〈Bar Soutsu〉小野寺総章／〈Cocktail Bar Raven〉伊藤広光／　
〈Bar Lounge SWANDIVE〉井上マイク
078 ハードリカーは優しいお酒。Part２
大橋未歩（フリーアナウンサー）／荻堂 顕（小説家）／赤坂真知（Bar Straw主宰）／真造圭伍（漫画家）
別冊付録　時計特集　DRINKING TIME

regulars

009 Et tu, Brute? 「セレブの蒸留酒」ほか
087 Brutus Best Bets　新製品情報
093 Brutus Best Beauty　秋の夜長は“睡眠負債”を解消する
094 人間関係 665　写真／篠山紀信『真夏の蟋蟀』宇野祥平、篠原ゆき子
096 クルマのある風景 248 「アウディ e-tron 50クワトロ」（撮影／平野太呂）
097 BRUTUSCOPE 「岡田将生」ほか
108 BRUT@STYLE 471　Full of Craft
112 グルマン温故知新 581　大衆食堂スタンドそのだ 五反田店／アジェ 有楽町店
114 みやげもん 355　えびすだるま／次号予告
092 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 950

酒と飲み方。

800円 — 2021.11.01
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 950 —『酒と飲み方。』
紙版
定期購読／バックナンバー

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