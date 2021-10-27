Brutus No. 950 試し読みと目次
No.950 CONTENTS
features
|014
|特集 酒と飲み方。
|旨いゴハンには、ハードリカーが気分です。
|016
|鮨にはどんな蒸留酒？
|020
|〈villa aida〉小林寛司さん、ハードリカーの相性はいかがですか？
|024
|居酒屋での軽快な飲みにも、本格カクテルを！
|026
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日本のスピリッツの可能性。
辰巳蒸留所／佐多宗二商店 ／紅櫻蒸溜所／越後薬草／mitosaya／中津川蒸留所／瑞穂酒造……
|032
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ジャパニーズウイスキーの現在地。
秩父蒸溜所／三郎丸蒸留所／厚岸蒸溜所／ジャパニーズウイスキーマップ
|038
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食事に合うハードリカーと飲み方を考える。
フレンチ〈松㐂〉／中華〈O2〉／和食〈ろっかん〉
|042
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ハードリカーは優しいお酒。Part１
新城大地郎（アーティスト）／ 滝口悠生（小説家）／サーヤ（芸人）／柏崎 亮（Hender Schemeデザイナー）
|044
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ハードリカーを教えてくれるバー。
CAMPBELLTOUN LOCH／水楢佳寿久／Craft Gin Bar Copain／The Bar Sazerac／FERRI'S／
Rum and Whisky／Bar DORAS／Bar Dice／BAR B&F／bar cacoi／喫酒 幾星／焼酎場 近どう
|050
|今、ハードリカーが、世界レベルで盛り上がっている理由。（前編）
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Book in Book
今、飲むべき蒸留酒が見つかる
ハードリカー大図鑑
|067
|今、ハードリカーが、世界レベルで盛り上がっている理由。（後編）
|068
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ハードリカーを教えてくれる酒屋。
目白田中屋／The Whisky Plus／リカーズハセガワ本店／RUDDER LTD./The Ultimate Spirits.／千雅／
Global Gin Gallery／酒商 金右衛門／万珍酒店/MANGOSTEEN／リカーマウンテン 銀座777／伊勢五本店
|074
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割り材大研究。家飲みのススメ。
〈BAR HONESTY〉田頭大輔／〈Bar Soutsu〉小野寺総章／〈Cocktail Bar Raven〉伊藤広光／
〈Bar Lounge SWANDIVE〉井上マイク
|078
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ハードリカーは優しいお酒。Part２
大橋未歩（フリーアナウンサー）／荻堂 顕（小説家）／赤坂真知（Bar Straw主宰）／真造圭伍（漫画家）
|別冊付録 時計特集 DRINKING TIME
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「セレブの蒸留酒」ほか
|087
|Brutus Best Bets 新製品情報
|093
|Brutus Best Beauty 秋の夜長は“睡眠負債”を解消する
|094
|人間関係 665 写真／篠山紀信『真夏の蟋蟀』宇野祥平、篠原ゆき子
|096
|クルマのある風景 248 「アウディ e-tron 50クワトロ」（撮影／平野太呂）
|097
|BRUTUSCOPE 「岡田将生」ほか
|108
|BRUT@STYLE 471 Full of Craft
|112
|グルマン温故知新 581 大衆食堂スタンドそのだ 五反田店／アジェ 有楽町店
|114
|みやげもん 355 えびすだるま／次号予告
|092
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集