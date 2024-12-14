Brutus No. 1023 試し読みと目次
No.1023 CONTENTS
features
014
特集
通いたくなるミュージアム
016
浮世絵 東京国立博物館 × 染谷将太
太田記念美術館／すみだ北斎美術館／静岡市東海道広重美術館ほか
022
新しいミュージアムガイド 海外編
大エジプト博物館／アカデミー映画博物館／ボイマンス・ファン・ベーニンゲン倉庫ほか
028
マンガ・アニメ 宝塚市立手塚治虫記念館 × 斉藤壮馬
横手市増田まんが美術館／アニメ東京ステーション／三鷹の森ジブリ美術館ほか
034
新しいミュージアムガイド 国内編
福井県立恐竜博物館／ニンテンドーミュージアム／熊本地震震災ミュージアムKIOKUほか
040
戦争 明治大学平和教育登戸研究所資料館 × 小林エリカ
戦没画学生慰霊美術館 無言館／広島平和記念資料館／知覧特攻平和会館ほか
046
来日アーティストたちと、ミュージアムで写生会を。
山種美術館／インターメディアテク
050
私が通うミュージアム。
051
Book in Book
偏愛ミュージアムBOOK
大蒐集家／研究者／住居／芸術家／珍奇／大学／私設
067
私が通うミュージアム。
068
推しマンガと訪ねるミュージアム。
豊岡市立日本・モンゴル民族博物館／嵯峨嵐山文華館／金谷ホテル歴史館ほか
072
ミュージアムグッズ・ミュージアム
076
ミュージアムの裏側って？
080
未来に向けて変化する、これからのミュージアム。
082
日本で、海外で。2025年に見たい展覧会。
084
生きているDIC川村記念美術館。
regulars
009
Et tu, Brute? 「カーディ・B」ほか
092
Brutus Best Bets 新製品情報
095
Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
096
BRUTUS WATCH ACADEMY 33 ティソ
097
積年の孤読 VOL.24 「弱点について」
099
BRUTUSPECTIVE 「大泉 洋」ほか
108
BRUT@STYLE 538 OUT OF MUSEUM
112
グルマン温故知新 654 パラダイスアレー／TUTU
114
みやげもん 428 宝船／次号予告
|014
|
特集
通いたくなるミュージアム
|016
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浮世絵 東京国立博物館 × 染谷将太
太田記念美術館／すみだ北斎美術館／静岡市東海道広重美術館ほか
|022
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新しいミュージアムガイド 海外編
大エジプト博物館／アカデミー映画博物館／ボイマンス・ファン・ベーニンゲン倉庫ほか
|028
|
マンガ・アニメ 宝塚市立手塚治虫記念館 × 斉藤壮馬
横手市増田まんが美術館／アニメ東京ステーション／三鷹の森ジブリ美術館ほか
|034
|
新しいミュージアムガイド 国内編
福井県立恐竜博物館／ニンテンドーミュージアム／熊本地震震災ミュージアムKIOKUほか
|040
|
戦争 明治大学平和教育登戸研究所資料館 × 小林エリカ
戦没画学生慰霊美術館 無言館／広島平和記念資料館／知覧特攻平和会館ほか
|046
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来日アーティストたちと、ミュージアムで写生会を。
山種美術館／インターメディアテク
|050
|私が通うミュージアム。
|051
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Book in Book
偏愛ミュージアムBOOK
大蒐集家／研究者／住居／芸術家／珍奇／大学／私設
|067
|私が通うミュージアム。
|068
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推しマンガと訪ねるミュージアム。
豊岡市立日本・モンゴル民族博物館／嵯峨嵐山文華館／金谷ホテル歴史館ほか
|072
|ミュージアムグッズ・ミュージアム
|076
|ミュージアムの裏側って？
|080
|未来に向けて変化する、これからのミュージアム。
|082
|日本で、海外で。2025年に見たい展覧会。
|084
|生きているDIC川村記念美術館。
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「カーディ・B」ほか
|092
|Brutus Best Bets 新製品情報
|095
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|096
|BRUTUS WATCH ACADEMY 33 ティソ
|097
|積年の孤読 VOL.24 「弱点について」
|099
|BRUTUSPECTIVE 「大泉 洋」ほか
|108
|BRUT@STYLE 538 OUT OF MUSEUM
|112
|グルマン温故知新 654 パラダイスアレー／TUTU
|114
|みやげもん 428 宝船／次号予告