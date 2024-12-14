マガジンワールド

Brutus No. 1023 試し読みと目次

No.1023 CONTENTS

features
014 特集
通いたくなるミュージアム
016 浮世絵　東京国立博物館 × 染谷将太
太田記念美術館／すみだ北斎美術館／静岡市東海道広重美術館ほか
022 新しいミュージアムガイド　海外編
大エジプト博物館／アカデミー映画博物館／ボイマンス・ファン・ベーニンゲン倉庫ほか
028 マンガ・アニメ　宝塚市立手塚治虫記念館 × 斉藤壮馬
横手市増田まんが美術館／アニメ東京ステーション／三鷹の森ジブリ美術館ほか
034 新しいミュージアムガイド　国内編
福井県立恐竜博物館／ニンテンドーミュージアム／熊本地震震災ミュージアムKIOKUほか
040 戦争　明治大学平和教育登戸研究所資料館 × 小林エリカ
戦没画学生慰霊美術館 無言館／広島平和記念資料館／知覧特攻平和会館ほか
046 来日アーティストたちと、ミュージアムで写生会を。
山種美術館／インターメディアテク
050 私が通うミュージアム。
051 Book in Book
偏愛ミュージアムBOOK
大蒐集家／研究者／住居／芸術家／珍奇／大学／私設
067 私が通うミュージアム。
068 推しマンガと訪ねるミュージアム。
豊岡市立日本・モンゴル民族博物館／嵯峨嵐山文華館／金谷ホテル歴史館ほか
072 ミュージアムグッズ・ミュージアム
076 ミュージアムの裏側って？
080 未来に向けて変化する、これからのミュージアム。
082 日本で、海外で。2025年に見たい展覧会。
084 生きているDIC川村記念美術館。

regulars

009 Et tu, Brute? 「カーディ・B」ほか
092 Brutus Best Bets　新製品情報
095 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
096 BRUTUS WATCH ACADEMY 33　ティソ
097 積年の孤読 VOL.24 「弱点について」
099 BRUTUSPECTIVE 「大泉 洋」ほか
108 BRUT@STYLE 538　OUT OF MUSEUM
112 グルマン温故知新 654　パラダイスアレー／TUTU
114 みやげもん 428　宝船／次号予告


ブルータス No. 1023

通いたくなるミュージアム

880円 — 2025.01.10
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ブルータス No. 1023 —『通いたくなるミュージアム』
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