Brutus No. 1000 試し読みと目次

016 蒼井優さん、最近お買いものしてますか？

020 特集

人生最高のお買いもの。

022 杉本博司／矢野直子／西沢立衛／会田 誠／日野明子／春日武彦／穂村 弘／原川慎一郎／セントチヒロ・チッチ／宇多丸／中原慎一郎／小林和人／藤田貴大／ナガオカケンメイ

034 宇賀なつみ／清水奈緒美／岡部文彦／内沼晋太郎／諏訪 敦／阿部和重／斉藤壮馬／紺野 真／吉田怜香／冷水希三子／ジェリー鵜飼／平野紗季子／タナカカツキ／羽田圭介

044 和多利月子／家入一真／山田 遊／矢口憲一／中川政七／マイク・エーブルソン／堀切和久／星野佳路／平野太呂／江口宏志／郷古隆洋／箭内道彦／五十嵐大介／古市憲寿

052 高橋 盾／平林奈緒美／千 宗屋／山口 晃／幅 允孝／若木信吾／在本彌生／藤井隆行

062 吉泉 聡／土屋智哉／永井 博／三浦崇宏／伊勢春日／鈴木恵太／ヒャダイン／前田 淳／森岡督行／岡本 仁／大熊健郎／大島依提亜／小林エリカ／ローランド

070 よしいちひろ／高田 唯／大谷優依／脇田あすか／河村康輔／伊藤まさこ／小林 眞／斎藤幸平／花井祐介／戌井昭人／しまおまほ／haru.／タイタン／エリイ／大石 学／坂本大三郎／佐藤健寿／みうらじゅん

030 目利きにも聞いてみた。

価値急騰のお宝自慢！

小松隼也／加藤忠幸／坂矢悠詞人／なべやかん

040 センスのいい友にも聞いてみた。

気になる、あの人、あの服。

服部昌孝／吉岡レオ／野中卓也／白橋誠一郎／米山周子／三部正博

050 ミニマリストにも聞いてみた。

ものを持たないデザイナーが、それでも欲しかった家具や器。

増子由美／米谷ひろし

056 お取り寄せ四天王にも聞いてみた。

地球最後の日に食べたい一品。

秋元 康／松任谷正隆／酒井順子／佐藤可士和

068 101歳にも聞いてみた。

楽しんで作ればいいんだよ、と心も創作も自由にしてくれた宝物。

柚木沙弥郎

078 BEST BUY 2023 100人が選ぶ、2023年最高のお買いもの。

093 Book in Book あしたのベストバイマーケット

117 あしたのベストバイ、〈ISETAN SALONE〉にも。

090 特別付録

祝！ あの人が描く、

BRUTUS 1000号 記念ステッカー。