Brutus No. 1000 試し読みと目次
No.1000 CONTENTS
features
|016
|蒼井優さん、最近お買いものしてますか？
|020
|
特集
人生最高のお買いもの。
|022
|杉本博司／矢野直子／西沢立衛／会田 誠／日野明子／春日武彦／穂村 弘／原川慎一郎／セントチヒロ・チッチ／宇多丸／中原慎一郎／小林和人／藤田貴大／ナガオカケンメイ
|034
|宇賀なつみ／清水奈緒美／岡部文彦／内沼晋太郎／諏訪 敦／阿部和重／斉藤壮馬／紺野 真／吉田怜香／冷水希三子／ジェリー鵜飼／平野紗季子／タナカカツキ／羽田圭介
|044
|和多利月子／家入一真／山田 遊／矢口憲一／中川政七／マイク・エーブルソン／堀切和久／星野佳路／平野太呂／江口宏志／郷古隆洋／箭内道彦／五十嵐大介／古市憲寿
|052
|高橋 盾／平林奈緒美／千 宗屋／山口 晃／幅 允孝／若木信吾／在本彌生／藤井隆行
|062
|吉泉 聡／土屋智哉／永井 博／三浦崇宏／伊勢春日／鈴木恵太／ヒャダイン／前田 淳／森岡督行／岡本 仁／大熊健郎／大島依提亜／小林エリカ／ローランド
|070
|よしいちひろ／高田 唯／大谷優依／脇田あすか／河村康輔／伊藤まさこ／小林 眞／斎藤幸平／花井祐介／戌井昭人／しまおまほ／haru.／タイタン／エリイ／大石 学／坂本大三郎／佐藤健寿／みうらじゅん
|030
|
目利きにも聞いてみた。
価値急騰のお宝自慢！
小松隼也／加藤忠幸／坂矢悠詞人／なべやかん
|040
|
センスのいい友にも聞いてみた。
気になる、あの人、あの服。
服部昌孝／吉岡レオ／野中卓也／白橋誠一郎／米山周子／三部正博
|050
|
ミニマリストにも聞いてみた。
ものを持たないデザイナーが、それでも欲しかった家具や器。
増子由美／米谷ひろし
|056
|
お取り寄せ四天王にも聞いてみた。
地球最後の日に食べたい一品。
秋元 康／松任谷正隆／酒井順子／佐藤可士和
|068
|
101歳にも聞いてみた。
楽しんで作ればいいんだよ、と心も創作も自由にしてくれた宝物。
柚木沙弥郎
|078
|BEST BUY 2023 100人が選ぶ、2023年最高のお買いもの。
|093
|Book in Book あしたのベストバイマーケット
|117
|あしたのベストバイ、〈ISETAN SALONE〉にも。
|090
|
特別付録
祝！ あの人が描く、
BRUTUS 1000号 記念ステッカー。
|
別冊付録
NOT A HOTELという、人生最高のお買いもの。
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「ジェイ・Z ＆ ビヨンセ」ほか
|137
|Brutus Best Bets 新製品情報
|143
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|144
|BRUTUS WATCH ACADEMY 12 ベル＆ロス
|145
|積年の孤読 VOL.1 「原景について」
|146
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|147
|BRUTUSCOPE 「家主」ほか
|158
|BRUT@STYLE 517 蚤の市
|162
|グルマン温故知新 631 レストラン七條／Fry家
|164
|みやげもん 405 手描き鯉のぼり／次号予告