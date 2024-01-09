マガジンワールド

Brutus No. 1001 試し読みと目次

No.1001 CONTENTS

features
014 特集
睡眠空間学
016 フィリップ・テリアン／ジゼル・ゴー
関根由美子／大橋 渉
秋谷直弘／秋谷とも恵
渡邊謙治
泉 哲雄／泉 美貴子
勝田隆夫
牛谷朋也
034 よい眠りのための、私の習慣。
武田真一／横川尚隆／見上 愛／PORIN／シャオシャオ&レイレイ／空気階段
042 眠りへ誘う音楽。 北インド古典音楽／子守唄／アンビエントミュージック
046 眠りへ誘う映画。 “スローシネマ”を知っているか？
050 天才の眠り方。 大谷翔平の睡眠術。／７人の眠れるジーニアス。
054 THE GOOD FURNITURE & ITEMS FOR BEDROOM
よい睡眠に導く寝室の家具&雑貨カタログ。
062 巨匠建築家たちの寝床論。
ル・コルビュジエ／ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ／ルイス・バラガン／シャルロット・ペリアン／フランク・ロイド・ライト／アルヴァ・アアルト
068 アーティスト、塩田千春の夢と眠りの狭間を紡ぐベッド。
073 Book in Book
挑戦の前夜に。
挑み、結果を出す人たちのストーリー。
powered by Yakult
岩井俊二／和田彩花／髙木晶平／小林一毅／大森克己 ほか

regulars

007 Et tu, Brute? 「キム・カーダシアン」ほか
085 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
088 Brutus Best Bets　新製品情報
091 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
092 BRUTUS WATCH ACADEMY 13　オメガ
093 積年の孤読 VOL.2 「積読について」
097 BRUTUSCOPE 「水川あさみ」ほか
108 BRUT@STYLE 518　Cozy
112 グルマン温故知新 632　Orby Restaurant／NEAR MINT TOKYO
114 みやげもん 406　門司ヶ関人形／次号予告


ブルータス No. 1001

睡眠空間学

840円 — 2024.02.01
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ブルータス No. 1001 —『睡眠空間学』
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