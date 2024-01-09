Brutus No. 1001 試し読みと目次
No.1001 CONTENTS
features
|014
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特集
睡眠空間学
|016
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フィリップ・テリアン／ジゼル・ゴー
関根由美子／大橋 渉
秋谷直弘／秋谷とも恵
渡邊謙治
泉 哲雄／泉 美貴子
勝田隆夫
牛谷朋也
|034
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よい眠りのための、私の習慣。
武田真一／横川尚隆／見上 愛／PORIN／シャオシャオ&レイレイ／空気階段
|042
|眠りへ誘う音楽。 北インド古典音楽／子守唄／アンビエントミュージック
|046
|眠りへ誘う映画。 “スローシネマ”を知っているか？
|050
|天才の眠り方。 大谷翔平の睡眠術。／７人の眠れるジーニアス。
|054
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THE GOOD FURNITURE & ITEMS FOR BEDROOM
よい睡眠に導く寝室の家具&雑貨カタログ。
|062
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巨匠建築家たちの寝床論。
ル・コルビュジエ／ルートヴィヒ・ミース・ファン・デル・ローエ／ルイス・バラガン／シャルロット・ペリアン／フランク・ロイド・ライト／アルヴァ・アアルト
|068
|アーティスト、塩田千春の夢と眠りの狭間を紡ぐベッド。
|073
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Book in Book
挑戦の前夜に。
挑み、結果を出す人たちのストーリー。
powered by Yakult
岩井俊二／和田彩花／髙木晶平／小林一毅／大森克己 ほか
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「キム・カーダシアン」ほか
|085
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|088
|Brutus Best Bets 新製品情報
|091
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|092
|BRUTUS WATCH ACADEMY 13 オメガ
|093
|積年の孤読 VOL.2 「積読について」
|097
|BRUTUSCOPE 「水川あさみ」ほか
|108
|BRUT@STYLE 518 Cozy
|112
|グルマン温故知新 632 Orby Restaurant／NEAR MINT TOKYO
|114
|みやげもん 406 門司ヶ関人形／次号予告