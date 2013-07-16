マガジンワールド

Brutus No. 985 試し読みと目次

No.985 CONTENTS

features
014 特集
珍奇鉱物
Bizarre Mineral Handbook 2
016 ファインミネラル図鑑。
クォーツ／ルチル／自然銀 自然銅／モルダバイト／パイロモルファイト／ウルフェナイト
026 インクルージョン・マイクロフォトの世界。
028 The Wildfang Collection of Fine Minerals
ようこそ、世界一のファインミネラルギャラリーへ。
034 そもそも「ファインミネラル」ってなんですか？
036 ミュンヘン・ショー探訪記。
046 宇宙からの贈り物！ モルダバイトをチェコで掘る。
048 スイス・アルパインミネラル採掘記。
052 ファインミネラル図鑑。
フローライト／スピネル／ガーネット／日本産鉱物／レアミネラル
060 ファインミネラルの博物館が、レバノンにあった！
066 鉱物のデザイン学。
068 クランツ商会の鉱物結晶模型。
072 鉱物美本案内。
074 鉱物業界用語集。
076 鉱物の飾りかた。
080 自動車工場から産出した宝石たち。

regulars

009 Et tu, Brute? 「ドウェイン・ウェイド＆ガブリエル・ユニオン」ほか
091 Brutus Best Bets　新製品情報
097 Brutus Best Beauty　春はスキンケアを見直す
098 人間関係 700　写真／篠山紀信『わたしたちの神様』BiSH、服部昌孝
100 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
101 BRUTUSCOPE 「夏木マリ」ほか
112 BRUT@STYLE 503　MINERAL OBSESSION
116 グルマン温故知新 616　彬龍華66／トキ
118 みやげもん 390　佐世保独楽／次号予告


ブルータス No. 985

珍奇鉱物 BIZARRE MINERAL HANDBOOK 2

880円 — 2023.05.15
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 985 —『珍奇鉱物 BIZARRE MINERAL HANDBOOK 2』
紙版
定期購読／バックナンバー

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