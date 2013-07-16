Brutus No. 985 試し読みと目次
No.985 CONTENTS
features
|014
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特集
珍奇鉱物
Bizarre Mineral Handbook 2
|016
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ファインミネラル図鑑。
クォーツ／ルチル／自然銀 自然銅／モルダバイト／パイロモルファイト／ウルフェナイト
|026
|インクルージョン・マイクロフォトの世界。
|028
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The Wildfang Collection of Fine Minerals
ようこそ、世界一のファインミネラルギャラリーへ。
|034
|そもそも「ファインミネラル」ってなんですか？
|036
|ミュンヘン・ショー探訪記。
|046
|宇宙からの贈り物！ モルダバイトをチェコで掘る。
|048
|スイス・アルパインミネラル採掘記。
|052
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ファインミネラル図鑑。
フローライト／スピネル／ガーネット／日本産鉱物／レアミネラル
|060
|ファインミネラルの博物館が、レバノンにあった！
|066
|鉱物のデザイン学。
|068
|クランツ商会の鉱物結晶模型。
|072
|鉱物美本案内。
|074
|鉱物業界用語集。
|076
|鉱物の飾りかた。
|080
|自動車工場から産出した宝石たち。
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「ドウェイン・ウェイド＆ガブリエル・ユニオン」ほか
|091
|Brutus Best Bets 新製品情報
|097
|Brutus Best Beauty 春はスキンケアを見直す
|098
|人間関係 700 写真／篠山紀信『わたしたちの神様』BiSH、服部昌孝
|100
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|101
|BRUTUSCOPE 「夏木マリ」ほか
|112
|BRUT@STYLE 503 MINERAL OBSESSION
|116
|グルマン温故知新 616 彬龍華66／トキ
|118
|みやげもん 390 佐世保独楽／次号予告