Brutus No. 990 試し読みと目次
No.990 CONTENTS
features
|014
|そこにしかない悦びを目指して、グリーンへ。
|016
|
特集
LIFE ON THE GREEN
だからゴルフが好きなんだ。
|018
|
CALIFORNIA GOLF STYLE
ゴルフのお手本は、カリフォルニア。
TEAM VANS／THE GOLFER’S JOURNAL／JP GOLF／TOPGOLF
Malbon Golf／Metalwood Studio／Quiet Golf
|028
|
みんなでゴルフ。
CreativeDrugStore／阿部桃子、阿部祐二／栗原心平、栗原 友
|032
|
コース、どう選ぶ？
瞬間の絶景で、選ぶ。／戦略的設計家で、選ぶ。／唯一無二のクセで、選ぶ。
|038
|
地クラブの工房へ。
兵庫・三浦技研／千葉・マスダゴルフ／山形・山田パター工房
|044
|近代建築の巨匠！ レーモンドから始まるクラブハウス建築。
|046
|“お洒落なゴルフ”を考える。
|054
|ヒッコリーゴルフという、ピュアな嗜み。
|056
|最高峰の熱き戦い・PGAツアー大解説。
|060
|SNAP ON THE GREEN①
|061
|
Book in Book
GOOD GOLF GEAR GUIDE
センスのいい人の愛用ゴルフ道具220
|073
|SNAP ON THE GREEN②
|074
|令和ゴルフ百景。
|080
|スキルも上達!? 漫画で巡る18ホール。
|082
|それでも最も偉大なゴルファー、タイガー・ウッズ。
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「マーク・ザッカーバーグ」ほか
|103
|Brutus Best Bets 新製品情報
|108
|BRUTUS WATCH ACADEMY 03 ヴァシュロン・コンスタンタン
|109
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|110
|人間関係 705 写真／篠山紀信『わくわくの城』柚木沙弥郎、丸山祐子
|112
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|113
|BRUTUSCOPE 「シャルロット・ゲンズブール」ほか
|124
|BRUT@STYLE 508 Last Putt
|128
|グルマン温故知新 621 げつようび／咖哩アンダーソン
|130
|みやげもん 395 クバの葉細工／次号予告