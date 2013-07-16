マガジンワールド

Brutus No. 990 試し読みと目次

No.990 CONTENTS

features
014 そこにしかない悦びを目指して、グリーンへ。
016 特集
LIFE ON THE GREEN
だからゴルフが好きなんだ。
018 CALIFORNIA GOLF STYLE
ゴルフのお手本は、カリフォルニア。
TEAM VANS／THE GOLFER’S JOURNAL／JP GOLF／TOPGOLF
Malbon Golf／Metalwood Studio／Quiet Golf
028 みんなでゴルフ。
CreativeDrugStore／阿部桃子、阿部祐二／栗原心平、栗原 友
032 コース、どう選ぶ？
瞬間の絶景で、選ぶ。／戦略的設計家で、選ぶ。／唯一無二のクセで、選ぶ。
038 地クラブの工房へ。
兵庫・三浦技研／千葉・マスダゴルフ／山形・山田パター工房
044 近代建築の巨匠！ レーモンドから始まるクラブハウス建築。
046 “お洒落なゴルフ”を考える。
054 ヒッコリーゴルフという、ピュアな嗜み。
056 最高峰の熱き戦い・PGAツアー大解説。
060 SNAP ON THE GREEN①
061 Book in Book
GOOD GOLF GEAR GUIDE
センスのいい人の愛用ゴルフ道具220
073 SNAP ON THE GREEN②
074 令和ゴルフ百景。
080 スキルも上達!? 漫画で巡る18ホール。
082 それでも最も偉大なゴルファー、タイガー・ウッズ。

regulars

009 Et tu, Brute? 「マーク・ザッカーバーグ」ほか
103 Brutus Best Bets　新製品情報
108 BRUTUS WATCH ACADEMY 03　ヴァシュロン・コンスタンタン
109 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
110 人間関係 705　写真／篠山紀信『わくわくの城』柚木沙弥郎、丸山祐子
112 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
113 BRUTUSCOPE 「シャルロット・ゲンズブール」ほか
124 BRUT@STYLE 508　Last Putt
128 グルマン温故知新 621　げつようび／咖哩アンダーソン
130 みやげもん 395　クバの葉細工／次号予告


ブルータス No. 990

だからゴルフが好きなんだ。

840円 — 2023.08.01
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ブルータス No. 990 —『だからゴルフが好きなんだ。』
紙版
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