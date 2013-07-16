マガジンワールド

Brutus No. 992 試し読みと目次

No.992 CONTENTS

features
014 特集
器の新時代。
016 私の好きな器と、その付き合い方。
長澤まさみ／中島 歩／小泉智貴／福地桃子／柏崎 亮ほか
026 現代の器作家の活躍を、駆け足でおさらい。
030 いま知りたい、新世代の器作家10人。
打田 翠／岩切秀央／広瀬 陽／山田隆太郎／成田周平／
鮫島 陽／笹川健一／小野象平／岩田哲宏／内田 悠
054 飾る器。
058 韓国・ソウル、新しい器に出会う旅へ。
067 Book in Book
UTSUWA
GALLERIES & SHOPS
in JAPAN
信頼できる目利きがいる器の店。

regulars

009 Et tu, Brute? 「テイラー・スウィフト」ほか
083 Brutus Best Bets　新製品情報
088 BRUTUS WATCH ACADEMY 05　ブレゲ
089 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
090 人間関係 707　写真／篠山紀信
『風のコミュニケーション』鎮座DOPENESS、佐藤緋美
092 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
093 BRUTUSCOPE 「イ・チャンドン」ほか
104 BRUT@STYLE 510　衣、食、器。
108 グルマン温故知新 623　黒猫庵／蕎麦おさめ
110 みやげもん 397　エイサー人形／次号予告


ブルータス No. 992

器の新時代。

840円 — 2023.09.01
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 992 —『器の新時代。』
紙版
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