Brutus No. 992 試し読みと目次
No.992 CONTENTS
features
|014
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特集
器の新時代。
|016
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私の好きな器と、その付き合い方。
長澤まさみ／中島 歩／小泉智貴／福地桃子／柏崎 亮ほか
|026
|現代の器作家の活躍を、駆け足でおさらい。
|030
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いま知りたい、新世代の器作家10人。
打田 翠／岩切秀央／広瀬 陽／山田隆太郎／成田周平／
鮫島 陽／笹川健一／小野象平／岩田哲宏／内田 悠
|054
|飾る器。
|058
|韓国・ソウル、新しい器に出会う旅へ。
|067
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Book in Book
UTSUWA
GALLERIES & SHOPS
in JAPAN
信頼できる目利きがいる器の店。
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「テイラー・スウィフト」ほか
|083
|Brutus Best Bets 新製品情報
|088
|BRUTUS WATCH ACADEMY 05 ブレゲ
|089
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|090
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人間関係 707 写真／篠山紀信
『風のコミュニケーション』鎮座DOPENESS、佐藤緋美
|092
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|093
|BRUTUSCOPE 「イ・チャンドン」ほか
|104
|BRUT@STYLE 510 衣、食、器。
|108
|グルマン温故知新 623 黒猫庵／蕎麦おさめ
|110
|みやげもん 397 エイサー人形／次号予告