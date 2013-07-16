マガジンワールド

Brutus No. 988 試し読みと目次

No.988 CONTENTS

features
014 おとなと、古着。
020 特集
おとなの古着。
Good Style, Good Vintage
022 Good Local Vintage Shop
あの街の、最高の古着屋へ。
新潟〈Mushroom〉／仙台〈True Vintage〉／福岡〈Are You Different〉／つくば〈Paradise Valley〉
032 大切な古着の話。
036 日本全国、おとなの古着店今行くべき37軒を厳選！
054 いま、欲しい古着。
062 注目の古着タウンを掘りたい！ DIGGIN' in 柏＆福岡
066 新装開店、只今準備中。
074 忘れられない、あの一着。
076 パリの７DAYS。
080 古着こそ、最良のインスピレーションソース。
082 〈Wrangler〉は家族。
世界一のコレクター、金丸力也さんを訪ねて。
084 古着屋の最新形？
086 藤原さん、栗原さん、最近の古着事情はいかがですか？
096 第２特集
A NEW WORLD, NEW WATCHES
2023年、ジュネーヴ。時計の未来は、ここから始まります。
100 2023 SUMMER WATCH REVIEW
世界を旅する夏が、ようやく始まった。

regulars

009 Et tu, Brute? 「キム・カーダシアン」ほか
119 Brutus Best Bets　新製品情報
124 Brutus Best Beauty　今、注目のビューティ新製品
125 BRUTUS WATCH ACADEMY 01　パテック フィリップ
126 人間関係 703　写真／篠山紀信『覗き合い、見つめ合い』マキシマムザ亮君、SUZUKA
128 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
129 BRUTUSCOPE 「清原果耶」ほか
140 BRUT@STYLE 506　店主と古着。
144 グルマン温故知新 619　屋上屋台中華 りんりん／TAKE
146 みやげもん 393　おとう鈴／次号予告


ブルータス No. 988

おとなの古着。

840円 — 2023.07.03
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 988 —『おとなの古着。』
紙版
定期購読／バックナンバー

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