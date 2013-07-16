Brutus No. 988 試し読みと目次
No.988 CONTENTS
features
|014
|おとなと、古着。
|020
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特集
おとなの古着。
Good Style, Good Vintage
|022
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Good Local Vintage Shop
あの街の、最高の古着屋へ。
新潟〈Mushroom〉／仙台〈True Vintage〉／福岡〈Are You Different〉／つくば〈Paradise Valley〉
|032
|大切な古着の話。
|036
|日本全国、おとなの古着店。 今行くべき37軒を厳選！
|054
|いま、欲しい古着。
|062
|注目の古着タウンを掘りたい！ DIGGIN' in 柏＆福岡
|066
|新装開店、只今準備中。
|074
|忘れられない、あの一着。
|076
|パリの７DAYS。
|080
|古着こそ、最良のインスピレーションソース。
|082
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〈Wrangler〉は家族。
世界一のコレクター、金丸力也さんを訪ねて。
|084
|古着屋の最新形？
|086
|藤原さん、栗原さん、最近の古着事情はいかがですか？
|096
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第２特集
A NEW WORLD, NEW WATCHES
2023年、ジュネーヴ。時計の未来は、ここから始まります。
|100
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2023 SUMMER WATCH REVIEW
世界を旅する夏が、ようやく始まった。
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「キム・カーダシアン」ほか
|119
|Brutus Best Bets 新製品情報
|124
|Brutus Best Beauty 今、注目のビューティ新製品
|125
|BRUTUS WATCH ACADEMY 01 パテック フィリップ
|126
|人間関係 703 写真／篠山紀信『覗き合い、見つめ合い』マキシマムザ亮君、SUZUKA
|128
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|129
|BRUTUSCOPE 「清原果耶」ほか
|140
|BRUT@STYLE 506 店主と古着。
|144
|グルマン温故知新 619 屋上屋台中華 りんりん／TAKE
|146
|みやげもん 393 おとう鈴／次号予告