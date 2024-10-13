マガジンワールド

Brutus No. 1019 試し読みと目次

No.1019 CONTENTS

features
020 特集
それでも欲しい時計、
どれですか？
WATCH CHRONICLE 2024
022 あの人の時計が気になる。
026 私の腕時計。
滝沢カレン／江﨑文武　ほか
034 相棒の相棒。
水谷 豊／寺脇康文　ほか
046 BRUTUS WATCH ACADEMY
欲しい一本に出会うための時計の教科書。
基本用語／ムーブメントの仕組み／複雑時計／歴史と人
054 世界が気づき始めた、日本の新しい時計師たち。
大塚ローテック／ナオヤ ヒダ アンド コー／タカノ
064 ヴィンテージウォッチと、その楽しみ方。
068 創造を支えた時計。
マイルス・デイヴィス／ジョン・レノン／アンディ・ウォーホル／
パブロ・ピカソ／ポール・ニューマン／ル・コルビュジエ
別冊付録
BRUTUS WATCH MUSEUM
2024年冬、注目ブランドの新作時計展、開催中

regulars

013 Et tu, Brute? 「ピーター・ジャクソン」ほか
101 Brutus Best Bets　新製品情報
104 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
105 積年の孤読 VOL.20 「INKについて」
107 BRUTUSPECTIVE 「小西康陽」ほか
116 BRUT@STYLE 534　ひと粋
120 グルマン温故知新 650　食堂わた／干支屋
122 みやげもん 424　鸚鵡／次号予告


ブルータス No. 1019

WATCH CHRONICLE

880円 — 2024.11.01
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ブルータス No. 1019 —『WATCH CHRONICLE』
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