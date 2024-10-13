Brutus No. 1019 試し読みと目次
No.1019 CONTENTS
features
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特集
それでも欲しい時計、
どれですか？
WATCH CHRONICLE 2024
|022
|あの人の時計が気になる。
|026
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私の腕時計。
滝沢カレン／江﨑文武 ほか
|034
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相棒の相棒。
水谷 豊／寺脇康文 ほか
|046
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BRUTUS WATCH ACADEMY
欲しい一本に出会うための時計の教科書。
基本用語／ムーブメントの仕組み／複雑時計／歴史と人
|054
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世界が気づき始めた、日本の新しい時計師たち。
大塚ローテック／ナオヤ ヒダ アンド コー／タカノ
|064
|ヴィンテージウォッチと、その楽しみ方。
|068
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創造を支えた時計。
マイルス・デイヴィス／ジョン・レノン／アンディ・ウォーホル／
パブロ・ピカソ／ポール・ニューマン／ル・コルビュジエ
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別冊付録
BRUTUS WATCH MUSEUM
2024年冬、注目ブランドの新作時計展、開催中
regulars
|013
|Et tu, Brute? 「ピーター・ジャクソン」ほか
|101
|Brutus Best Bets 新製品情報
|104
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|105
|積年の孤読 VOL.20 「INKについて」
|107
|BRUTUSPECTIVE 「小西康陽」ほか
|116
|BRUT@STYLE 534 ひと粋
|120
|グルマン温故知新 650 食堂わた／干支屋
|122
|みやげもん 424 鸚鵡／次号予告