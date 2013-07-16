マガジンワールド

Brutus No. 970 試し読みと目次

No.970 CONTENTS

features
024 特集
2022-23 A/W FASHION ISSUE
GOOD STYLE for Mr. BRUTUS
かっこいい大人をつくる。
026 かっこいい大人たち。
トレマイン・エモリー／ニコラ・ガバール／エミリー・アダムス・ボーディ＆エーロン・アジュラ
032 かっこいい大人の、新しいアーカイブ。
西野大士／柏崎 亮／服部昌孝／金子恵治
040 JACKET STORY
046 Mr.Corduroy and Mr.Leather
054 キミは『BLACK IVY』を知っているか？
060 KENZOとNigoさん。
062 JIL SANDERの新しいスタンダード、「WARDROBE」COLLECTION。
064 パリの100
066 かっこいい大人には、理由がある。
076 冬のセーター。
080 スキーの愛用品。
児島晋輔／河津達成／阿部裕介／金子夏子／森 健／伊藤 弘
083 Mr.BRUTUS CLUB
ブルータスの人気特集の最新情報から、知っておきたいカルチャー情報まで！
珍奇鉱物／なにしろあんこ好きなもので。／居住空間学2022／〈visvim〉の新店舗／武田鉄平 etc.
092 Mr.TWEED
096 HELLO, Mr.BRUTUS
かっこいい大人を構成する、63の名品。
108 東東京物語　EAST SIDE STORY
123 Book in Book
GOOD COSME for Mr.BRUTUS
大人のための、本当にいいコスメ。

regulars

017 Et tu, Brute? 「マックスウェル・ドリュー・ジョンソン」ほか
143 Brutus Best Beauty　整髪料のキホン
170 人間関係 685　写真／篠山紀信『火点し頃に』田村 淳、藤井健太郎
172 クルマのある風景 268　「フォルクスワーゲン ポロ」（撮影／徳永 彩）
173 BRUTUSCOPE 「タナダユキ」ほか
184 グルマン温故知新 601　merachi／restaurant origami
186 みやげもん 375　 大幣／次号予告
141 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 970

GOOD STYLE for Mr.BRUTUS

950円 — 2022.09.15
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 970 —『GOOD STYLE for Mr.BRUTUS』
紙版
定期購読／バックナンバー

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