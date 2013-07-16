マガジンワールド

Brutus No. 978 試し読みと目次

No.978 CONTENTS

features
012 洋食の店にあるのは、温かいお皿と温かな思い出。
016 特集
温もる、洋食。
018 私の洋食①　レストランの洋食〈代官山 小川軒〉
020 私の洋食②　町の洋食〈レストラン桂〉
022 私の洋食③　酒場の洋食〈ビヤホール・洋食 ランチョン〉
024 私の洋食④　喫茶店の洋食〈Coffee&Lunch つるや〉
026 ニッポン洋食クロニクル。
030 洋食はじめて物語。
032 お座敷洋食。
036 洋食をアップデートする人①
〈洋食 KUCHIBUE〉坂田阿希子
038 みんなの洋食。
044 洋食をアップデートする人②
〈洋食おがた〉緒方博行
046 バーナード・リーチのライスカレー。
050 洋食と文豪。
作家たちが通い、食べ、書き残した東京の洋食店。
051 BOOK in BOOK
私の食堂、私の一皿。
Yoshoku Stories
067 洋食を巡る旅へ。　熱海／京都／神戸
076 海外でも“YOSHOKU”は人気です。　台北／New York
080 〈フロリレージュ〉川手寛康シェフの、親父と俺のハンバーグ。

regulars

007 Et tu, Brute? 「タイラー・ペリー」ほか
085 Brutus Best Bets　新製品情報
091 Brutus Best Beauty　今、注目のビューティ新製品
093 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
094 人間関係 693　写真／篠山紀信『やわらかな鎧』髙梨沙羅
097 BRUTUSCOPE 「イーヴォ・ポゴレリッチ」ほか
108 BRUT@STYLE 497　ニューグランドで洋食を
112 グルマン温故知新 609　中華美食 トミーズキッチン／中国菜 華丘房
114 みやげもん 383　陸奥国分寺の蘇民将来／次号予告


ブルータス No. 978

温もる、洋食。

840円 — 2023.02.01
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 978 —『温もる、洋食。』
紙版
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