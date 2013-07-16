Brutus No. 978 試し読みと目次
No.978 CONTENTS
features
|012
|洋食の店にあるのは、温かいお皿と温かな思い出。
|016
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特集
温もる、洋食。
|018
|私の洋食① レストランの洋食〈代官山 小川軒〉
|020
|私の洋食② 町の洋食〈レストラン桂〉
|022
|私の洋食③ 酒場の洋食〈ビヤホール・洋食 ランチョン〉
|024
|私の洋食④ 喫茶店の洋食〈Coffee&Lunch つるや〉
|026
|ニッポン洋食クロニクル。
|030
|洋食はじめて物語。
|032
|お座敷洋食。
|036
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洋食をアップデートする人①
〈洋食 KUCHIBUE〉坂田阿希子
|038
|みんなの洋食。
|044
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洋食をアップデートする人②
〈洋食おがた〉緒方博行
|046
|バーナード・リーチのライスカレー。
|050
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洋食と文豪。
作家たちが通い、食べ、書き残した東京の洋食店。
|051
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BOOK in BOOK
私の食堂、私の一皿。
Yoshoku Stories
|067
|洋食を巡る旅へ。 熱海／京都／神戸
|076
|海外でも“YOSHOKU”は人気です。 台北／New York
|080
|〈フロリレージュ〉川手寛康シェフの、親父と俺のハンバーグ。
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「タイラー・ペリー」ほか
|085
|Brutus Best Bets 新製品情報
|091
|Brutus Best Beauty 今、注目のビューティ新製品
|093
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|094
|人間関係 693 写真／篠山紀信『やわらかな鎧』髙梨沙羅
|097
|BRUTUSCOPE 「イーヴォ・ポゴレリッチ」ほか
|108
|BRUT@STYLE 497 ニューグランドで洋食を
|112
|グルマン温故知新 609 中華美食 トミーズキッチン／中国菜 華丘房
|114
|みやげもん 383 陸奥国分寺の蘇民将来／次号予告