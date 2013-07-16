Brutus No. 958 試し読みと目次
No.958 CONTENTS
features
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特集
STYLEBOOK 2022 S/S
Fashion and Emotions
感情で、服を着る。
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〈JILL SANDER〉共同クリエイティブ・ディレクター
ルーシー＆ルーク・メイヤーが語る、色と感情の関係。
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|Pattern Play
|050
|ドリス・ヴァン・ノッテンがグラフィックで描いた“爆発”とは？
|052
|MAKE NEW TRAD
|062
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８人のトラッド考。
マイケル・バスティアン、ゴーチェ・ボルサレロ、大久保篤志、小木基史、
高相朋基、田口令子、西野大士、E−WAX
|064
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物語のなかのファッション。 談・伊賀大介／スタイリスト
『ローマの休日』『ザ・フライ』『ファイト・クラブ』『E.T.』
『僕らのままで／WE ARE WHO WE ARE』『メゾン・ド・ヒミコ』
|066
|HAMLET
|076
|CHANGE YOUR KICKS
|082
|なにしろ革靴好きなもので。
|084
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NYのファッションシーンをサバイブする。
Angelo Urrutia／〈4SDESIGNS〉デザイナー、Jason Rider／スタイリスト
|087
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Book in Book
48人に教えてもらった、手放せない愛用スキンケアアイテム。
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Fun Fashion People
Louis Rubi／ファッションコンサルタント、Young Emperors／ビジュアルアーティスト、
Lucien Clarke／プロスケーター、Teki Latex／DJ
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|熱い時代、Y2K。 談・井野将之／〈doublet〉デザイナー
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|Brutus Best Bets Special 新製品情報
regulars
|015
|Et tu, Brute? 「ビリー・アイリッシュ」ほか
|146
|人間関係 673 写真／篠山紀信『いじりたい気持ち』井桁弘恵、伊藤万理華
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|クルマのある風景 256 「フォルクスワーゲン ゴルフ GTI」（撮影／徳永 彩）
|149
|BRUTUSCOPE 「イッセー尾形」ほか
|160
|グルマン温故知新 589 SES／nerisa
|162
|みやげもん 363 王子神社の招き猫／次号予告
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|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集