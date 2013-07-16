マガジンワールド

Brutus No. 958 試し読みと目次

No.958 CONTENTS

features
024 特集
STYLEBOOK 2022 S/S
Fashion and Emotions
感情で、服を着る。
038 〈JILL SANDER〉共同クリエイティブ・ディレクター
ルーシー＆ルーク・メイヤーが語る、色と感情の関係。
040 Pattern Play
050 ドリス・ヴァン・ノッテンがグラフィックで描いた“爆発”とは？
052 MAKE NEW TRAD
062 ８人のトラッド考。
マイケル・バスティアン、ゴーチェ・ボルサレロ、大久保篤志、小木基史、
高相朋基、田口令子、西野大士、E−WAX
064 物語のなかのファッション談・伊賀大介／スタイリスト
『ローマの休日』『ザ・フライ』『ファイト・クラブ』『E.T.』
『僕らのままで／WE ARE WHO WE ARE』『メゾン・ド・ヒミコ』
066 HAMLET
076 CHANGE YOUR KICKS
082 なにしろ革靴好きなもので。
084 NYのファッションシーンをサバイブする。
Angelo Urrutia／〈4SDESIGNS〉デザイナー、Jason Rider／スタイリスト
087 Book in Book
48人に教えてもらった、手放せない愛用スキンケアアイテム。
104 Fun Fashion People
Louis Rubi／ファッションコンサルタント、Young Emperors／ビジュアルアーティスト、
Lucien Clarke／プロスケーター、Teki Latex／DJ
108 熱い時代、Y2K。 談・井野将之／〈doublet〉デザイナー
112 Brutus Best Bets Special 新製品情報

regulars

015 Et tu, Brute? 「ビリー・アイリッシュ」ほか
146 人間関係 673　写真／篠山紀信『いじりたい気持ち』井桁弘恵、伊藤万理華
148 クルマのある風景 256 「フォルクスワーゲン ゴルフ GTI」（撮影／徳永 彩）
149 BRUTUSCOPE 「イッセー尾形」ほか
160 グルマン温故知新 589　SES／nerisa
162 みやげもん 363　王子神社の招き猫／次号予告
121 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 958

Fashion and Emotions

800円 — 2022.03.15
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 958 —『Fashion and Emotions』
紙版
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