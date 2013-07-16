マガジンワールド

Brutus No. 954　試し読みと目次

No.954 CONTENTS

features
012 毎日のあんこ。
014 季節のあんこ。
016 特集
なにしろ あんこ好きなもので。
018 自分史上最高あんこ。
024 饅頭はじめて物語。
028 季節を感じ、願いを込めて食べたい
あんこ歳時記。
032 手みやげ・お取り寄せ四天王の推しあんこ手みやげ。
038 長尾智子の秘密のあんこレシピ。
042 “じゃない方”のあんこ菓子。
048 出雲国（いずものくに）のあんこ菓子と民藝。
052 出雲国はあんこ菓子出（いず）る国。
053 Book in Book
47都道府県地元代表あんこガイド
065 名古屋だって、あんこの都。
070 名古屋の蒸し羊羹は、待ってくれない。 文・姜尚美
072 あんこ、比べてみました！
076 日仏の山麓部で人気のあんこ菓子職人。
078 水と土、人が育む
美味しいあんこのテロワール。

regulars

007 Et tu, Brute? 「サルマ・ハエック＆アンジェリーナ・ジョリー」ほか
085 Brutus Best Bets　新製品情報
091 Brutus Best Beauty　真冬はパーツケアで乾燥対策
094 人間関係 669　写真／篠山紀信『イマジナリー同級生』児玉裕一、渋谷直角
096 クルマのある風景 252 「スバル XV」（撮影／徳永 彩）
097 BRUTUSCOPE 「ハラサオリ」ほか
108 BRUT@STYLE 475　アンコオリンピア
112 グルマン温故知新 585　Risosteria Trentatre／fileja
114 みやげもん 359　やしま狸土鈴／次号予告
093 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 954

なにしろ あんこ好きなもので。

800円 — 2022.01.11
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 954 —『なにしろ あんこ好きなもので。』
紙版
定期購読／バックナンバー

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