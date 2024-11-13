Brutus No. 1021 試し読みと目次
No.1021 CONTENTS
features
018
特集
理想の本棚。
WE LOVE BOOKS VOL.2
坂口恭平／長場 雄／みうらじゅん／志賀理江子／前田晃伸／樋口真嗣／伊藤亜和／木村松本建築設計事務所／平野レミ／岡宗秀吾／山下丸郎／矢野了平／山内朋樹／魚豊
052
本をささえる本棚。
川名 潤（装丁家）／石井千湖（ライター、書評家）／境田稔信（校正者、辞書研究家）
060
棚のいい、ニューオープンの本屋。
東京：古本遊戯 流浪堂／platform3／Cha Cha Cha Books
京都：余波舎／鴨葱書店
083
Book in Book
思い出の本棚と、あの１冊。
村井理子／早坂大輔／武田砂鉄／三木三奈／吉田靖直／布施琳太郎／児玉雨子
regulars
011
Et tu, Brute? 「ドナルド・トランプ」ほか
099
Brutus Best Bets 新製品情報
103
Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
104
BRUTUS WATCH ACADEMY 31 パルミジャーニ・フルリエ
105
積年の孤読 VOL.22 「経験について」
106
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
107
BRUTUSPECTIVE 「ハイエイタス・カイヨーテ」ほか
116
BRUT@STYLE 536 functional
120
グルマン温故知新 652 GRAPEREPUBLICINC.／AVIS de VIN FORT
122
みやげもん 426 釣人守／次号予告
|018
|
特集
理想の本棚。
WE LOVE BOOKS VOL.2
坂口恭平／長場 雄／みうらじゅん／志賀理江子／前田晃伸／樋口真嗣／伊藤亜和／木村松本建築設計事務所／平野レミ／岡宗秀吾／山下丸郎／矢野了平／山内朋樹／魚豊
|052
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本をささえる本棚。
川名 潤（装丁家）／石井千湖（ライター、書評家）／境田稔信（校正者、辞書研究家）
|060
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棚のいい、ニューオープンの本屋。
東京：古本遊戯 流浪堂／platform3／Cha Cha Cha Books
京都：余波舎／鴨葱書店
|083
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Book in Book
思い出の本棚と、あの１冊。
村井理子／早坂大輔／武田砂鉄／三木三奈／吉田靖直／布施琳太郎／児玉雨子
regulars
|011
|Et tu, Brute? 「ドナルド・トランプ」ほか
|099
|Brutus Best Bets 新製品情報
|103
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|104
|BRUTUS WATCH ACADEMY 31 パルミジャーニ・フルリエ
|105
|積年の孤読 VOL.22 「経験について」
|106
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|107
|BRUTUSPECTIVE 「ハイエイタス・カイヨーテ」ほか
|116
|BRUT@STYLE 536 functional
|120
|グルマン温故知新 652 GRAPEREPUBLICINC.／AVIS de VIN FORT
|122
|みやげもん 426 釣人守／次号予告