マガジンワールド

Brutus No. 1021 試し読みと目次

No.1021 CONTENTS

features
018 特集
理想の本棚。
WE LOVE BOOKS VOL.2

坂口恭平／長場 雄／みうらじゅん／志賀理江子／前田晃伸／樋口真嗣／伊藤亜和／木村松本建築設計事務所／平野レミ／岡宗秀吾／山下丸郎／矢野了平／山内朋樹／魚豊
052 本をささえる本棚。
川名 潤（装丁家）／石井千湖（ライター、書評家）／境田稔信（校正者、辞書研究家）
060 棚のいい、ニューオープンの本屋。
東京：古本遊戯 流浪堂／platform3／Cha Cha Cha Books
京都：余波舎／鴨葱書店
083 Book in Book
思い出の本棚と、あの１冊。
村井理子／早坂大輔／武田砂鉄／三木三奈／吉田靖直／布施琳太郎／児玉雨子

regulars

011 Et tu, Brute? 「ドナルド・トランプ」ほか
099 Brutus Best Bets　新製品情報
103 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
104 BRUTUS WATCH ACADEMY 31　パルミジャーニ・フルリエ
105 積年の孤読 VOL.22 「経験について」
106 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
107 BRUTUSPECTIVE 「ハイエイタス・カイヨーテ」ほか
116 BRUT@STYLE 536　functional
120 グルマン温故知新 652　GRAPEREPUBLICINC.／AVIS de VIN FORT
122 みやげもん 426　釣人守／次号予告


ブルータス No. 1021

理想の本棚。

880円 — 2024.12.02
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ブルータス No. 1021 —『理想の本棚。』
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