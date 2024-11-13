Brutus No. 1021 試し読みと目次

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特集

理想の本棚。

WE LOVE BOOKS VOL.2 坂口恭平／長場 雄／みうらじゅん／志賀理江子／前田晃伸／樋口真嗣／伊藤亜和／木村松本建築設計事務所／平野レミ／岡宗秀吾／山下丸郎／矢野了平／山内朋樹／魚豊