マガジンワールド

Brutus No. 953　試し読みと目次

No.953 CONTENTS

features
014 特集
百読本
何度でも読む。読むたびに知る。
016 わたしの百読本。
フワちゃん／皆川明／平野紗季子／熊木幸丸（Lucky Kilimanjaro）／乗代雄介／神田伯山
石沢麻依／按田優子／平野啓一郎／紺野真／小林エリカ／斉藤壮馬
佐藤健寿／白石正明／小林快次／佐藤亜沙美／岸本佐知子／磯野真穂
兼近大樹（EXIT）／前田司郎／渡邉康太郎／藤岡弘、
044 これまでも、これからも
何度も読みたいビジネス書指南。
050 百刷本❶
051 Book in Book
2021年の副読本
世の中を読み解くブックガイド90冊。
067 百刷本❷
068 「翻訳」で何度でも楽しむ名著案内。
072 世界文学の知られざる傑作を探る。
074 究極の百読本!?
何度も読みたくなる絵本のひみつ。
078 詩人・黒川隆介とA. B. C-Z・戸塚祥太の詩集トーク。
たった一つの言葉が、人生に影響を与える。
詩と共に生きるということ。

regulars

007 Et tu, Brute? 「上流社会の結婚式！」ほか
089 Brutus Best Bets　新製品情報
093 Brutus Best Beauty　おウチヘッドスパ
094 人間関係 668　写真／篠山紀信『やさしいエンジン』中原慎一郎、新城大地郎
096 クルマのある風景 251　「メルセデス・ベンツ EQA」（撮影／平野太呂）
097 BRUTUSCOPE 「小泉今日子」ほか
108 BRUT@STYLE 474　『男の作法』池波正太郎／著
112 グルマン温故知新 584　yerîte／French Restaurant Pâtisserie ensia.
114 みやげもん 358　天狗だるま／次号予告
092 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 953

百読本

800円 — 2021.12.15
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ブルータス No. 953 —『百読本』
紙版
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