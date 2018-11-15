Brutus No. 953 試し読みと目次
No.953 CONTENTS
features
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特集
百読本
何度でも読む。読むたびに知る。
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わたしの百読本。
フワちゃん／皆川明／平野紗季子／熊木幸丸（Lucky Kilimanjaro）／乗代雄介／神田伯山
石沢麻依／按田優子／平野啓一郎／紺野真／小林エリカ／斉藤壮馬
佐藤健寿／白石正明／小林快次／佐藤亜沙美／岸本佐知子／磯野真穂
兼近大樹（EXIT）／前田司郎／渡邉康太郎／藤岡弘、
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これまでも、これからも
何度も読みたいビジネス書指南。
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|百刷本❶
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Book in Book
2021年の副読本
世の中を読み解くブックガイド90冊。
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|百刷本❷
|068
|「翻訳」で何度でも楽しむ名著案内。
|072
|世界文学の知られざる傑作を探る。
|074
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究極の百読本!?
何度も読みたくなる絵本のひみつ。
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詩人・黒川隆介とA. B. C-Z・戸塚祥太の詩集トーク。
たった一つの言葉が、人生に影響を与える。
詩と共に生きるということ。
regulars
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|Et tu, Brute? 「上流社会の結婚式！」ほか
|089
|Brutus Best Bets 新製品情報
|093
|Brutus Best Beauty おウチヘッドスパ
|094
|人間関係 668 写真／篠山紀信『やさしいエンジン』中原慎一郎、新城大地郎
|096
|クルマのある風景 251 「メルセデス・ベンツ EQA」（撮影／平野太呂）
|097
|BRUTUSCOPE 「小泉今日子」ほか
|108
|BRUT@STYLE 474 『男の作法』池波正太郎／著
|112
|グルマン温故知新 584 yerîte／French Restaurant Pâtisserie ensia.
|114
|みやげもん 358 天狗だるま／次号予告
|092
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集