Brutus No. 999 試し読みと目次
No.999 CONTENTS
features
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特集
理想の本棚。
WE LOVE BOOKS
横尾忠則／服部滋樹／ほしよりこ／大根 仁／長嶋りかこ／博報堂ケトル／森田真生／ヒコロヒー／ホンマタカシ／タイタン／東出昌大／山田紗子／鈴木智彦／デーヴィッド・マークス
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本をつくる棚。
藤井 光（翻訳者）／林 士平（編集者）／津田淳子（編集者）／浅井茉莉子（編集者）／中根龍一郎（校正者）
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本棚の本。
選・文 堀部篤史
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いまも出会える本棚。
茅ヶ崎市開高健記念館／北区立中央図書館／猫の本棚
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棚のいい本屋。
古本イサド ととら堂／YATO
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Book in Book
私の本棚の、絶対に捨てられない1冊。
永井玲衣／前川知大／平松洋子／ニシダ／玉置周啓／島田潤一郎／岡本真帆／上出遼平／小川 哲／ミヤギフトシ／みうらじゅん
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「ヒュー・ジャックマン」ほか
|085
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|101
|Brutus Best Bets 新製品情報
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|BRUTUS WATCH ACADEMY 11 チューダー
|105
|Brutus Best Beauty 年末ギフトはホリデーコスメ
|107
|BRUTUSCOPE 「坂本龍馬」ほか
|118
|BRUT@STYLE 516 山の上で
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|グルマン温故知新 630 OMA／nanca
|124
|みやげもん 404 片へら人形／次号予告