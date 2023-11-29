マガジンワールド

Brutus No. 999 試し読みと目次

No.999 CONTENTS

features
016 特集
理想の本棚。
WE LOVE BOOKS
横尾忠則／服部滋樹／ほしよりこ／大根 仁／長嶋りかこ／博報堂ケトル／森田真生／ヒコロヒー／ホンマタカシ／タイタン／東出昌大／山田紗子／鈴木智彦／デーヴィッド・マークス
042 本をつくる棚。
藤井 光（翻訳者）／林 士平（編集者）／津田淳子（編集者）／浅井茉莉子（編集者）／中根龍一郎（校正者）
048 本棚の本。
選・文　堀部篤史
050 いまも出会える本棚。
茅ヶ崎市開高健記念館／北区立中央図書館／猫の本棚
056 棚のいい本屋。
古本イサド ととら堂／YATO
077 Book in Book
私の本棚の、絶対に捨てられない1冊。
永井玲衣／前川知大／平松洋子／ニシダ／玉置周啓／島田潤一郎／岡本真帆／上出遼平／小川 哲／ミヤギフトシ／みうらじゅん

regulars

009 Et tu, Brute? 「ヒュー・ジャックマン」ほか
085 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
101 Brutus Best Bets　新製品情報
104 BRUTUS WATCH ACADEMY 11　チューダー
105 Brutus Best Beauty　年末ギフトはホリデーコスメ
107 BRUTUSCOPE 「坂本龍馬」ほか
118 BRUT@STYLE 516　山の上で
122 グルマン温故知新 630　OMA／nanca
124 みやげもん 404　片へら人形／次号予告


ブルータス No. 999

理想の本棚。

840円 — 2023.12.15
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ブルータス No. 999 —『理想の本棚。』
紙版
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