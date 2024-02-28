マガジンワールド

Brutus No. 1004 試し読みと目次

No.1004 CONTENTS

features
022 特集
2024 S/S FASHION ISSUE
春のスタンダード。
GOOD STYLE for Mr. BRUTUS
024 19人の「定番」と「新・定番」。
030 Very New Standard
036 BEYOND THE WHITE
040 僕のいつものデニムジャケット。
044 おとなと、ショートパンツ。
048 パリの３人。『l’étiquette』の３人と、フランス的スタイル一問一答。
052 Victory techwear club
054 BEST KNIT VEST
056 スタンダードを更新する。
060 ニューヨーカーのスタンダード。 By Mr. KENSHIN
062 プロの仕事服。
066 自由なアクセサリーの装い方。
068 マイ・スタンダード・スニーカー。
070 かっこいい大人には、定番がある。
080 Mr. Polo Shirt
084 かっこいい大人たち。 Jockum Hallin／岩井良太／Olivier Saillard
090 HOLA! PERU
107 Mr.BRUTUS CLUB　2024年春夏で知っておくべきショップをお届け！
111 HELLO, Mr.BRUTUS　春の新しい定番になる、61の名品。
123 Book in Book
GOOD COSME for Mr.BRUTUS　大人の顔の必需品。

regulars

015 Et tu, Brute? 「アリッサ・ミラノ」ほか
135 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
174 BRUTUS WATCH ACADEMY 16　グランドセイコー
175 積年の孤読 VOL.5 「偽物について」
177 BRUTUSCOPE 「若葉竜也」ほか
188 グルマン温故知新 635　Add／atti
190 みやげもん 409　懸想文／次号予告


ブルータス No. 1004

春のスタンダード。 GOOD STYLE for Mr.BRUTUS

980円 — 2024.03.15
試し読み購入定期購読 (33%OFF)
ブルータス No. 1004 —『春のスタンダード。 GOOD STYLE for Mr.BRUTUS』
紙版
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