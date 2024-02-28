Brutus No. 1004 試し読みと目次
No.1004 CONTENTS
features
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特集
2024 S/S FASHION ISSUE
春のスタンダード。
GOOD STYLE for Mr. BRUTUS
|024
|19人の「定番」と「新・定番」。
|030
|Very New Standard
|036
|BEYOND THE WHITE
|040
|僕のいつものデニムジャケット。
|044
|おとなと、ショートパンツ。
|048
|パリの３人。『l’étiquette』の３人と、フランス的スタイル一問一答。
|052
|Victory techwear club
|054
|BEST KNIT VEST
|056
|スタンダードを更新する。
|060
|ニューヨーカーのスタンダード。 By Mr. KENSHIN
|062
|プロの仕事服。
|066
|自由なアクセサリーの装い方。
|068
|マイ・スタンダード・スニーカー。
|070
|かっこいい大人には、定番がある。
|080
|Mr. Polo Shirt
|084
|かっこいい大人たち。 Jockum Hallin／岩井良太／Olivier Saillard
|090
|HOLA! PERU
|107
|Mr.BRUTUS CLUB 2024年春夏で知っておくべきショップをお届け！
|111
|HELLO, Mr.BRUTUS 春の新しい定番になる、61の名品。
|123
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Book in Book
GOOD COSME for Mr.BRUTUS 大人の顔の必需品。
regulars
|015
|Et tu, Brute? 「アリッサ・ミラノ」ほか
|135
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|174
|BRUTUS WATCH ACADEMY 16 グランドセイコー
|175
|積年の孤読 VOL.5 「偽物について」
|177
|BRUTUSCOPE 「若葉竜也」ほか
|188
|グルマン温故知新 635 Add／atti
|190
|みやげもん 409 懸想文／次号予告