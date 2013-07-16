Brutus No. 984 試し読みと目次
No.984 CONTENTS
features
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特集
居住空間学2023 清々しい部屋。
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流れ着いた湖畔の地で、小屋を建て、植物と向き合う。
後藤繁雄 編集者／後藤 渚 動画編集者
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ライフスタイルに合わせてしなやかに住まいを変えていく。
熊谷隆志 クリエイティブディレクター、スタイリスト
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２つの白壁空間を行き来する陶芸家のアトリエハウス。
鹿児島 睦 陶芸家、アーティスト
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京都の山あいに家を持つ。深く静かに「鈍考」するために。
幅 允孝〈BACH〉代表、ブックディレクター／ファン〈喫茶 芳〉代表
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ポストモダン“らしさ”とストリートカルチャーの共演。
石川 誠〈LATITUDE〉オーナー
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好きな家具やクラフトに寄り添う清々しくプレーンな建築。
岡林広之 メーカー勤務
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建築家が幼い頃に遊んだ山を、両親の終の住処に溶け込ませる。
西口直子 母（住み手）／西口 賢 建築家
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森村さん家。町内に点在する路地の家々。
森村泰昌 現代美術家
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|Scandinavian Modern
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デンマークと日本の美学が共存、緑と風を感じる北欧の家。
Malene Hvidt 建築家、デザイナー／Nikolaj Lorentz Mentze プロダクト＆インテリアデザイナー
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フィンランドのデザイン巨匠カップルの家。
Vuokko Nurmesniemi デザイナー／Antti Nurmesniemi デザイナー
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ディテールにデザイン哲学が宿る、ヤコブセンの自邸を住み継ぐ。
Bo Linnemann 建築家、グラフィックデザイナー、教授
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G邸（現・津田山の家）
日本初の女性建築家によるモダニズム住宅を住み継ぐ。
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長野県御代田町で育まれる、豊かなコミュニティ。
熊野 亘 プロダクトデザイナー／前村達也 コンセプトディレクター／村松 亮 編集者、プランナー
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小林節正さんの17年目の山の居住空間学 。
小林節正 〈. . . . .RESEARCH〉主宰
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BRUTUS IN POCKET
CHAIR どうしてこの椅子にしたのですか？
regulars
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|Et tu, Brute? 「ダニエル・シャイナート」ほか
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|Brutus Best Bets 新製品情報
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|Brutus Best Beauty 今、注目のビューティ新製品
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|人間関係 699 写真／篠山紀信『すし食わせろ』井野将之、マスイユウ
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|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|129
|BRUTUSCOPE 「ミカエル・アース」ほか
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|BRUT@STYLE 502 てーねーな暮らし
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|グルマン温故知新 615 erba／ポ・ブイユ
|146
|みやげもん 389 楠公さん人形／次号予告