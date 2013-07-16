マガジンワールド

Brutus No. 984 試し読みと目次

No.984 CONTENTS

features
014 特集
居住空間学2023　清々しい部屋。
016 流れ着いた湖畔の地で、小屋を建て、植物と向き合う。
後藤繁雄 編集者／後藤 渚 動画編集者
020 ライフスタイルに合わせてしなやかに住まいを変えていく。
熊谷隆志 クリエイティブディレクター、スタイリスト
024 ２つの白壁空間を行き来する陶芸家のアトリエハウス。
鹿児島 睦 陶芸家、アーティスト
028 京都の山あいに家を持つ。深く静かに「鈍考」するために。
幅 允孝〈BACH〉代表、ブックディレクター／ファン〈喫茶 芳〉代表
032 ポストモダン“らしさ”とストリートカルチャーの共演。
石川 誠〈LATITUDE〉オーナー
036 好きな家具やクラフトに寄り添う清々しくプレーンな建築。
岡林広之 メーカー勤務
040 建築家が幼い頃に遊んだ山を、両親の終の住処に溶け込ませる。
西口直子 母（住み手）／西口 賢 建築家
044 森村さん家。町内に点在する路地の家々。
森村泰昌 現代美術家
071 Scandinavian Modern
072 デンマークと日本の美学が共存、緑と風を感じる北欧の家。
Malene Hvidt 建築家、デザイナー／Nikolaj Lorentz Mentzeロダクト＆インテリアデザイナー
078 フィンランドのデザイン巨匠カップルの家。
Vuokko Nurmesniemi デザイナー／Antti Nurmesniemi デザイナー
082 ディテールにデザイン哲学が宿る、ヤコブセンの自邸を住み継ぐ。
Bo Linnemann 建築家、グラフィックデザイナー、教授
088 G邸（現・津田山の家）
日本初の女性建築家によるモダニズム住宅を住み継ぐ。
096 長野県御代田町で育まれる、豊かなコミュニティ。
熊野 亘 プロダクトデザイナー／前村達也 コンセプトディレクター／村松 亮 編集者、プランナー
102 小林節正さんの17年目の山の居住空間学 。
小林節正 〈. . . . .RESEARCH〉主宰
BRUTUS IN POCKET
CHAIR どうしてこの椅子にしたのですか？

regulars

007 Et tu, Brute? 「ダニエル・シャイナート」ほか
107 Brutus Best Bets　新製品情報
113 Brutus Best Beauty　今、注目のビューティ新製品
124 人間関係 699　写真／篠山紀信『すし食わせろ』井野将之、マスイユウ
127 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
129 BRUTUSCOPE 「ミカエル・アース」ほか
140 BRUT@STYLE 502　てーねーな暮らし
144 グルマン温故知新 615　erba／ポ・ブイユ
146 みやげもん 389　楠公さん人形／次号予告


ブルータス No. 984

居住空間学2023

840円 — 2023.05.01
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 984 —『居住空間学2023』
紙版
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