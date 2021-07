店の個性際立つ夏のレコード5枚とその理由。 Special Contents BRUTUS No.942

shop name, master/area

spin a tune

『The Complete Studio Recordings On Savoy Years Vol .3』Charlie Parker /先の展開が読めない、スリリングな演奏を僕に教えてくれたモダンジャズの開祖。コード進行に基づいて複雑化させた即興演奏は、後にビバップ革命といわれるように。

『Welcome To The Cruel World』Ben Harper /学校をサボっては繰り返し夢中で聴いていた、青春の一枚。スライドギターのゆったりとメロウな残響と、内省的なボ-カルが素晴らしい。今も朝な夕な、お店でよくプレーし、魅せられる一枚です。

最近手に入れた一枚は?

『Alive In The East?』Binker and Moses/UK新世代ジャズの金字塔作。モーゼス・ボイドのドラムとビンカー・ゴールディングのサックスは何度聴いても鳥肌ものです。ライブの臨場感がすごく、飲みながら聴くと、気分はもう南ロンドン。