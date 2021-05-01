マガジンワールド

Brutus No. 942　試し読みと目次

キリッと冷えたグラスを傾けながら、店主の魔法のような選曲に身を委ねてみる。リスニングバーでしか味わえない、そんな最高の体験が、今日も私たちを待っています。
今号は、特集「音楽と酒・夏」。日本全国、最高の音を響かせる98軒の店主と考えた、あなたがこの夏出逢う532枚のレコードとお酒の話。
掲載店とスペシャルコラボしたプレイリストもbrutus.jpで公開。家飲みでも、気分はリスニングバーに。

No.942 CONTENTS

features
018 特集
音楽と酒・夏。
この夏、あなたが出逢うレコードとバーの話。
020 Bar MARTHAがBar MARTHAである理由。
024 店の個性際立つ夏のレコード５枚と、その理由。
ジャズ喫茶 いーぐる／MILLIBAR／record bar 33 1/3 rpm／epulor／ミュージックバー道
JUHA COFFEE／CAFE INCUS／wapiti／井尻珈琲焙煎所／LIZUBAUN／Sway
BAR RENÉE／SALVIS wine&records／N'OCEAN／coffee&wine Violon／chiba house
Cafe & Bar SUPER GOOD／SOULBAR 土佐屋／BAR EPITAPH／サウダーヂな夜
YORK／珈琲と本と音楽 半空／JAZZ & BOOZE Milestone
030 日本全国リスニングバー & カフェコラム。
038 音楽に出会い、語るリスニングバーへ。
黒田卓也／平野レミ／堀込泰行／ジェーン・スー／長場雄
若葉竜也／坂東祐大／林陸也／松丸契／どんぐりず
044 石塚真一描き下ろし！ 人生最高の音楽と酒の話。
046 音楽と酒、映画と本。
048 音楽の話ができる専門店。
tamiser kuroiso／TRUCK FURNITURE／gallery commune
大吉／mood_tokyo／Diorama Clothing Store
052 今日も一日、音楽が響く街。
盛岡／名古屋／京都／大阪／福岡／吉祥寺
091 酒がさらにおいしくなるJAZZ入門。
The Jazz Guide for Listening Bar
Book in Book
ピーター・バラカンが選ぶ〈cheers pb〉夏の32枚、レコードストーリー。
102 第2特集
2021年夏・いま語る価値のある時計

regulars

009 Et tu, Brute? 「ミランダ・ランバート」ほか
119 Brutus Best Bets　新製品情報
125 Brutus Best Beauty　体臭対策コスメ
126 人間関係 657　写真／篠山紀信『その声がきっかけ』津田健次郎／瀬戸康史
128 クルマのある風景 240 「ホンダ ヴェゼル」（撮影／笠井爾示）
129 BRUTUSCOPE 「水尻自子」ほか
140 BRUT@STYLE 464　Resonance
144 グルマン温故知新 573　ほり壱／さつまや とんとん
146 みやげもん 347　根上がり札／次号予告
124 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 942

音楽と酒・夏。

750円 — 2021.07.01
試し読み購入定期購読 (20%OFF)
ブルータス No. 942 —『音楽と酒・夏。』
紙版
定期購読／バックナンバー

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