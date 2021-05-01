Brutus No. 942 試し読みと目次
キリッと冷えたグラスを傾けながら、店主の魔法のような選曲に身を委ねてみる。リスニングバーでしか味わえない、そんな最高の体験が、今日も私たちを待っています。
今号は、特集「音楽と酒・夏」。日本全国、最高の音を響かせる98軒の店主と考えた、あなたがこの夏出逢う532枚のレコードとお酒の話。
掲載店とスペシャルコラボしたプレイリストもbrutus.jpで公開。家飲みでも、気分はリスニングバーに。
No.942 CONTENTS
features
|018
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特集
音楽と酒・夏。
この夏、あなたが出逢うレコードとバーの話。
|020
|Bar MARTHAがBar MARTHAである理由。
|024
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店の個性際立つ夏のレコード５枚と、その理由。
ジャズ喫茶 いーぐる／MILLIBAR／record bar 33 1/3 rpm／epulor／ミュージックバー道
JUHA COFFEE／CAFE INCUS／wapiti／井尻珈琲焙煎所／LIZUBAUN／Sway
BAR RENÉE／SALVIS wine&records／N'OCEAN／coffee&wine Violon／chiba house
Cafe & Bar SUPER GOOD／SOULBAR 土佐屋／BAR EPITAPH／サウダーヂな夜
YORK／珈琲と本と音楽 半空／JAZZ & BOOZE Milestone
|030
|日本全国リスニングバー & カフェコラム。
|038
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音楽に出会い、語るリスニングバーへ。
黒田卓也／平野レミ／堀込泰行／ジェーン・スー／長場雄
若葉竜也／坂東祐大／林陸也／松丸契／どんぐりず
|044
|石塚真一描き下ろし！ 人生最高の音楽と酒の話。
|046
|音楽と酒、映画と本。
|048
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音楽の話ができる専門店。
tamiser kuroiso／TRUCK FURNITURE／gallery commune
大吉／mood_tokyo／Diorama Clothing Store
|052
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今日も一日、音楽が響く街。
盛岡／名古屋／京都／大阪／福岡／吉祥寺
|091
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酒がさらにおいしくなるJAZZ入門。
The Jazz Guide for Listening Bar
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Book in Book
ピーター・バラカンが選ぶ〈cheers pb〉夏の32枚、レコードストーリー。
|102
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第2特集
2021年夏・いま語る価値のある時計
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「ミランダ・ランバート」ほか
|119
|Brutus Best Bets 新製品情報
|125
|Brutus Best Beauty 体臭対策コスメ
|126
|人間関係 657 写真／篠山紀信『その声がきっかけ』津田健次郎／瀬戸康史
|128
|クルマのある風景 240 「ホンダ ヴェゼル」（撮影／笠井爾示）
|129
|BRUTUSCOPE 「水尻自子」ほか
|140
|BRUT@STYLE 464 Resonance
|144
|グルマン温故知新 573 ほり壱／さつまや とんとん
|146
|みやげもん 347 根上がり札／次号予告
|124
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集