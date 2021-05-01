Brutus No. 941 試し読みと目次
歴史、科学、政治、語学……複雑に絡み合った世界を理解したい、未知の文化や価値観に触れたい。今、「もう一度学びたい」という人が増えています。今号の特集は「大人の勉強案内」。BRUTUSがつくる、新しい勉強ガイドのはじまりです。世は、大勉強時代!
No.941 CONTENTS
features
|014
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特集
もう一度 学びたいあなたのための
大人の勉強案内
|016
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あの人の“学び”方①。
自考 → 土井善晴 現場 → 小池一子 横断 → 関根康人 醸成 → 岡本仁
|028
|僕らが歴史を学び、伝える理由。—— COTEN
|032
|情報とどう向き合うか。—— 稲見昌彦、ドミニク・チェン
|036
|本日開講！ BRUTUS大学YouTube学部リベラルアーツ科。—— 大島育宙
|038
|検索では探せないこと。—— 荒井亮、小林昌樹、三好佐智子
|042
|Wikipediaは勉強になる？ —— 北村紗衣
|044
|MY STUDY HIGH —— 蓮沼執太、佐野亜裕美、玉城絵美、吉富愛望アビガイル
|048
|はじまりは、新書。—— 山下ゆ
|050
|誰かと話せば、学びは深まる。—— 山本貴光、吉川浩満
|052
|図鑑の図鑑。—— 岩本恵美
|056
|スポーツ化するクイズ、知力化するサッカー。—— 徳久倫康、岡宗秀吾、結城康平
|067
|進化するメモ、比べてみました。—— 西寺郷太
|070
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あの人の“学び”方②。
主体 → 目［mé］ 未来 → 佐久間洋司 独学 → 読書猿
|080
|勉強とは何であるか。—— 小泉義之、千葉雅也
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Book in Book
大人の学び直しジャーナル
BRUTUS RESTUDY JOURNAL
平田オリザ、妹島和世の新入生祝辞／オムライス、仏教……TikTokの1分授業／
数字でわかる集中力／大人のEテレ／HOT Podcast ／いとうまい子の大学生活11年史
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「セス・ローゲン」ほか
|097
|Brutus Best Bets 新製品情報
|101
|Brutus Best Beauty サンダル履くなら、角質ケアを。
|102
|人間関係 656 写真／篠山紀信『愛でしかない』安藤政信、板垣李光人
|104
|クルマのある風景 239 「テスラ モデル3」（撮影／平野太呂）
|105
|BRUTUSCOPE 「ピーター・バラカン」ほか
|116
|BRUT@STYLE 463 Field Study
|120
|グルマン温故知新 572 ごらく／酒肆ガランス
|122
|みやげもん 346 子授け人形／次号予告
|100
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集