マガジンワールド

Brutus No. 941　試し読みと目次

歴史、科学、政治、語学……複雑に絡み合った世界を理解したい、未知の文化や価値観に触れたい。今、「もう一度学びたい」という人が増えています。今号の特集は「大人の勉強案内」。BRUTUSがつくる、新しい勉強ガイドのはじまりです。世は、大勉強時代!

No.941 CONTENTS

features
014 特集
もう一度 学びたいあなたのための
大人の勉強案内
016 あの人の“学び”方①。
自考 → 土井善晴　現場 → 小池一子　横断 → 関根康人　醸成 → 岡本仁
028 僕らが歴史を学び、伝える理由。—— COTEN
032 情報とどう向き合うか。—— 稲見昌彦、ドミニク・チェン
036 本日開講！ BRUTUS大学YouTube学部リベラルアーツ科。—— 大島育宙
038 検索では探せないこと。—— 荒井亮、小林昌樹、三好佐智子
042 Wikipediaは勉強になる？ —— 北村紗衣
044 MY STUDY HIGH —— 蓮沼執太、佐野亜裕美、玉城絵美、吉富愛望アビガイル
048 はじまりは、新書。—— 山下ゆ
050 誰かと話せば、学びは深まる。—— 山本貴光、吉川浩満
052 図鑑の図鑑。—— 岩本恵美
056 スポーツ化するクイズ、知力化するサッカー。—— 徳久倫康、岡宗秀吾、結城康平
067 進化するメモ、比べてみました。—— 西寺郷太
070 あの人の“学び”方②。
主体 → 目［mé］　未来 → 佐久間洋司　独学 → 読書猿
080 勉強とは何であるか。—— 小泉義之、千葉雅也
Book in Book
大人の学び直しジャーナル
BRUTUS RESTUDY JOURNAL
平田オリザ、妹島和世の新入生祝辞／オムライス、仏教……TikTokの1分授業／
数字でわかる集中力／大人のEテレ／HOT Podcast ／いとうまい子の大学生活11年史

regulars

007 Et tu, Brute?　「セス・ローゲン」ほか
097 Brutus Best Bets　新製品情報
101 Brutus Best Beauty　サンダル履くなら、角質ケアを。
102 人間関係 656　写真／篠山紀信『愛でしかない』安藤政信、板垣李光人
104 クルマのある風景 239　「テスラ モデル3」（撮影／平野太呂）
105 BRUTUSCOPE　「ピーター・バラカン」ほか
116 BRUT@STYLE 463　Field Study
120 グルマン温故知新 572　ごらく／酒肆ガランス
122 みやげもん 346　子授け人形／次号予告
100 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集


ブルータス No. 941

大人の勉強案内

750円 — 2021.06.15
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ブルータス No. 941 —『大人の勉強案内』
紙版
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