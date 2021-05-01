Brutus No. 941　試し読みと目次

自考 → 土井善晴 現場 → 小池一子 横断 → 関根康人 醸成 → 岡本仁

あの人の“学び”方①。

情報とどう向き合うか。—— 稲見昌彦、ドミニク・チェン

検索では探せないこと。—— 荒井亮、小林昌樹、三好佐智子

進化するメモ、比べてみました。—— 西寺郷太

あの人の“学び”方②。

080