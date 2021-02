セットリスト決定！　厳選21曲クロスレビュー　Special Contents BRUTUS No.933

天海春香(CV:中村繪里子)、如月千早(CV:今井麻美)

765プロのアイドル・天海春香と、如月千早が歌う曲。変拍子に転調、プログレ色が強い。ちなみにベースをUNISON SQUARE GARDENの田淵智也が演奏している。『THE IDOLM@STER MASTER PRIMAL ROCKIN’ RED』(2017年8月22日発売)に収録。

315(サイコー) ALLSTARS

歌詞に「SideM」とブランド名が入るまさに代表曲。ライブでは全ユニット合同で歌われる。これまでに、ユニットごとに歌唱したバージョンが発売されたが、『THE IDOLM@STER SideM 5th ANNIVERSARY DISC 01 PRIDE STAR』(2019年12月18日)で315プロの46人全員歌唱バージョンが収録された。

ずっとずっと その先へ世界は動きだす今 始まるストーリー SideM

見上げる空へ Fly To The Sky

昨日より遠く高く

声が聴こえる So Faraway

見えない虹の向こう

心が叫ぶ Shaking My Heart

まっすぐに前を向いて

光の中走りだせ 響けメロディ