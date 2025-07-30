Brutus No. 1037 試し読みと目次
No.1037 CONTENTS
features
014
NHKにしか作れない『人体』という番組。 タモリ × 山中伸弥
018
特集
NHKのつくりかた
020
100人に聞いた、NHKの忘れられないあの番組。
026
大河ドラマ 『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』のすごみは、美術にあり。
030
視聴者参加型番組 あなたが知らない『NHKのど自慢』の11のこと。
032
つくりかた番組表 月曜日
034
NHKであの人に会いました。① 博多華丸・大吉／岩崎宏美
036
連続テレビ小説 中園ミホさんに８の質問。朝ドラ脚本のつくりかた。
038
つくりかた番組表 火曜日
040
パペットショー がんこちゃんが、ニャンちゅうに会いに来た！
042
教育番組 ピタゴラスイッチの「考え方」、の伝え方。
044
ドキュメンタリー 『ドキュメント72時間』全記録。
046
つくりかた番組表 水曜日
048
紅白 『第75回NHK紅白歌合戦』完全プレイバック。
050
NHKであの人に会いました。② 濱家隆一、生田絵梨花／ゴン太くん、ゴロリ
052
つくりかた番組表 木曜日
054
ドキュメンタリー ×ドラマ 『未解決事件』が追求するリアルとフィクションの狭間とは。
056
ドラマ NHKが進める、攻めたドラマ作り。
058
つくりかた番組表 金曜日
060
報道 NHK記者たちの忘れられない1日。
062
ラジオ 生放送中のラジオで「公開取材」を敢行しました。
064
つくりかた番組表 土曜日
066
新番組 年間100本以上の企画を提案するプロデューサーたちの苦悩とは。
068
スペシャリスト 知られざるつくりかた図鑑。
070
つくりかた番組表 日曜日
072
NHKであの人に会いました。③ 所ジョージ
074
NHKの未来はこの新番組にあり。
075
Book in Book
もう一度観たいNHKドラマガイド。
NHK ON DEMAND DRAMA GUIDEBOOK
087
次の100年に向けてNHKからお知らせです。
regulars
007
Et tu, Brute? 「ビヨンセ」ほか
091
098
099
103
BRUTUSPECTIVE 「青木 柚」ほか
112
BRUT@STYLE 551 INTERVIEW
116
グルマン温故知新 668 Santépices／L'appétit
118
みやげもん 442 招き寅／次号予告
