Brutus No. 1037 試し読みと目次

No.1037 CONTENTS

features
014 NHKにしか作れない『人体』という番組。 タモリ × 山中伸弥
018 特集
NHKのつくりかた
020 100人に聞いた、NHKの忘れられないあの番組。
026 大河ドラマ 『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』のすごみは、美術にあり。
030 視聴者参加型番組　あなたが知らない『NHKのど自慢』の11のこと。
032 つくりかた番組表　月曜日
034 NHKであの人に会いました。①　博多華丸・大吉／岩崎宏美
036 連続テレビ小説　中園ミホさんに８の質問。朝ドラ脚本のつくりかた。
038 つくりかた番組表　火曜日
040 パペットショー　がんこちゃんが、ニャンちゅうに会いに来た！
042 教育番組　ピタゴラスイッチの「考え方」、の伝え方。
044 ドキュメンタリー 『ドキュメント72時間』全記録。
046 つくりかた番組表　水曜日
048 紅白 『第75回NHK紅白歌合戦』完全プレイバック。
050 NHKであの人に会いました。②　濱家隆一、生田絵梨花／ゴン太くん、ゴロリ
052 つくりかた番組表　木曜日
054 ドキュメンタリー ×ドラマ 『未解決事件』が追求するリアルとフィクションの狭間とは。
056 ドラマ　NHKが進める、攻めたドラマ作り。
058 つくりかた番組表　金曜日
060 報道　NHK記者たちの忘れられない1日。
062 ラジオ　生放送中のラジオで「公開取材」を敢行しました。
064 つくりかた番組表　土曜日
066 新番組　年間100本以上の企画を提案するプロデューサーたちの苦悩とは。
068 スペシャリスト　知られざるつくりかた図鑑。
070 つくりかた番組表　日曜日
072 NHKであの人に会いました。③　所ジョージ
074 NHKの未来はこの新番組にあり。
075 Book in Book
もう一度観たいNHKドラマガイド。
NHK ON DEMAND DRAMA GUIDEBOOK
087 次の100年に向けてNHKからお知らせです。

regulars

007 Et tu, Brute? 「ビヨンセ」ほか
091 Brutus Best Bets　新製品情報
097 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
098 BRUTUS WATCH ACADEMY 45　グッチ
099 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
103 BRUTUSPECTIVE 「青木 柚」ほか
112 BRUT@STYLE 551　INTERVIEW
116 グルマン温故知新 668　Santépices／L'appétit
118 みやげもん 442　招き寅／次号予告


