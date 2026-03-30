マガジンワールド

Brutus No. 1052 試し読みと目次

No.1052 CONTENTS

features
014 特集
おいしい酒場の旅。
SAKABA in JAPAN 2
016 あの人に聞く、全国また行きたい酒場。
燃え殻／長谷川あかり／伊藤 紺／みりちゃむ／青山フォール勝ち／高橋久美子
中田慎介／haruka nakamura／桂 九ノ一／池田宏実 ほか
020 この一杯のために、旅しよう。
福岡／京都／広島／鹿児島
052 酒場の風景を描く。1 2
コナリミサト／おほしんたろう
054 旅する酒場の続け方。
058 酒場の風景を描く。3
薄場 圭
059 Book in Book
続・日本全国おいしい酒場百選
函館／青森／弘前／寒河江／柏／茅ヶ崎／新潟／高岡／静岡／大阪／米子
松江／出雲／岡山／尾道／松山／北九州／福岡／別府／宮崎／那覇
083 酒場の風景を描く。4
谷口菜津子
084 半世紀前の東京へ、時間を旅する酒場があります。

regulars

009 Et tu, Brute? 「チャペル・ローン」ほか
091 Brutus Best Bets　新製品情報
095 Brutus Best Beauty　シェアして楽しむ春の香り
096 BRUTUS WATCH ACADEMY 60　HYT
097 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
099 BRUTUSPECTIVE 「原 菜乃華」ほか
108 BRUT@STYLE 564　駿河だもんで
112 グルマン温故知新 683　SUIKA／CRYSTAL JADE 六本木
114 みやげもん 457　蛙石／次号予告


ブルータス No. 1052

おいしい酒場の旅。

890円 — 2026.04.15電子版あり
試し読み購入定期購読 (33%OFF)
ブルータス No. 1052 —『おいしい酒場の旅。』
紙版
定期購読／バックナンバー
デジタル版
読み放題※ 記事の一部が掲載されない場合もあります。
  • buy-dmagazine
  • buy-rakuten-2024

詳しい購入方法は、各書店のサイトにてご確認ください。書店によって、この本を扱っていない場合があります。ご了承ください。