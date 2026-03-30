Brutus No. 1052 試し読みと目次
No.1052 CONTENTS
features
014
特集
おいしい酒場の旅。
SAKABA in JAPAN 2
016
あの人に聞く、全国また行きたい酒場。
燃え殻／長谷川あかり／伊藤 紺／みりちゃむ／青山フォール勝ち／高橋久美子
中田慎介／haruka nakamura／桂 九ノ一／池田宏実 ほか
020
この一杯のために、旅しよう。
福岡／京都／広島／鹿児島
052
酒場の風景を描く。1 2
コナリミサト／おほしんたろう
054
旅する酒場の続け方。
058
酒場の風景を描く。3
薄場 圭
059
Book in Book
続・日本全国おいしい酒場百選
函館／青森／弘前／寒河江／柏／茅ヶ崎／新潟／高岡／静岡／大阪／米子
松江／出雲／岡山／尾道／松山／北九州／福岡／別府／宮崎／那覇
083
酒場の風景を描く。4
谷口菜津子
084
半世紀前の東京へ、時間を旅する酒場があります。
regulars
009
Et tu, Brute? 「チャペル・ローン」ほか
091
Brutus Best Bets 新製品情報
095
Brutus Best Beauty シェアして楽しむ春の香り
096
BRUTUS WATCH ACADEMY 60 HYT
097
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
099
BRUTUSPECTIVE 「原 菜乃華」ほか
108
BRUT@STYLE 564 駿河だもんで
112
グルマン温故知新 683 SUIKA／CRYSTAL JADE 六本木
114
みやげもん 457 蛙石／次号予告
|014
|
特集
おいしい酒場の旅。
SAKABA in JAPAN 2
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あの人に聞く、全国また行きたい酒場。
燃え殻／長谷川あかり／伊藤 紺／みりちゃむ／青山フォール勝ち／高橋久美子
中田慎介／haruka nakamura／桂 九ノ一／池田宏実 ほか
|020
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この一杯のために、旅しよう。
福岡／京都／広島／鹿児島
|052
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酒場の風景を描く。1 2
コナリミサト／おほしんたろう
|054
|旅する酒場の続け方。
|058
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酒場の風景を描く。3
薄場 圭
|059
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Book in Book
続・日本全国おいしい酒場百選
函館／青森／弘前／寒河江／柏／茅ヶ崎／新潟／高岡／静岡／大阪／米子
松江／出雲／岡山／尾道／松山／北九州／福岡／別府／宮崎／那覇
|083
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酒場の風景を描く。4
谷口菜津子
|084
|半世紀前の東京へ、時間を旅する酒場があります。
regulars
|009
|Et tu, Brute? 「チャペル・ローン」ほか
|091
|Brutus Best Bets 新製品情報
|095
|Brutus Best Beauty シェアして楽しむ春の香り
|096
|BRUTUS WATCH ACADEMY 60 HYT
|097
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|099
|BRUTUSPECTIVE 「原 菜乃華」ほか
|108
|BRUT@STYLE 564 駿河だもんで
|112
|グルマン温故知新 683 SUIKA／CRYSTAL JADE 六本木
|114
|みやげもん 457 蛙石／次号予告