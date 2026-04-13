Brutus No. 1053 試し読みと目次
No.1053 CONTENTS
features
012
国宝って何？
016
特集
会いたい国宝
クリエイターが語る、国宝。
018
建築 × 藤本壮介（建築家）
026
仏像 × みほとけ（お笑い芸人）
032
縄文 × 井浦 新（俳優）
036
狂言 × 犬童一心（映画監督）
038
能 × 成田美名子（漫画家）
040
買える国宝？
046
国宝建築でグルメ① 迎賓館赤坂離宮でアフタヌーンティー。
047
Book in Book
BRUTUS学習帳 こくほう
063
国宝建築でグルメ② 萬福寺で普茶料理。
064
いよいよ、食文化の世界にも人間国宝誕生か!?
066
国宝報道二〇二六
070
歌舞伎女方 坂東玉三郎
あらゆる境界を超越する、国の宝。
regulars
007
Et tu, Brute? 「グッチ・メイン」ほか
081
Brutus Best Bets 新製品情報
086
BRUTUS WATCH ACADEMY 61 ジェラルド・チャールズ
087
Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
088
BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
089
BRUTUSPECTIVE 「オリベル・ラシェ」ほか
098
BRUTUS CITY JOURNAL
100
BRUT@STYLE 565 小津の家
104
グルマン温故知新 684 米粉と鉄板／panya
106
みやげもん 458 紫式部像／次号予告
|012
|国宝って何？
|016
|
特集
会いたい国宝
|クリエイターが語る、国宝。
|018
|建築 × 藤本壮介（建築家）
|026
|仏像 × みほとけ（お笑い芸人）
|032
|縄文 × 井浦 新（俳優）
|036
|狂言 × 犬童一心（映画監督）
|038
|能 × 成田美名子（漫画家）
|040
|買える国宝？
|046
|国宝建築でグルメ① 迎賓館赤坂離宮でアフタヌーンティー。
|047
|
Book in Book
BRUTUS学習帳 こくほう
|063
|国宝建築でグルメ② 萬福寺で普茶料理。
|064
|いよいよ、食文化の世界にも人間国宝誕生か!?
|066
|国宝報道二〇二六
|070
|
歌舞伎女方 坂東玉三郎
あらゆる境界を超越する、国の宝。
regulars
|007
|Et tu, Brute? 「グッチ・メイン」ほか
|081
|Brutus Best Bets 新製品情報
|086
|BRUTUS WATCH ACADEMY 61 ジェラルド・チャールズ
|087
|Brutus Best Beauty 注目のビューティ新製品
|088
|BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
|089
|BRUTUSPECTIVE 「オリベル・ラシェ」ほか
|098
|BRUTUS CITY JOURNAL
|100
|BRUT@STYLE 565 小津の家
|104
|グルマン温故知新 684 米粉と鉄板／panya
|106
|みやげもん 458 紫式部像／次号予告