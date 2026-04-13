マガジンワールド

Brutus No. 1053 試し読みと目次

No.1053 CONTENTS

features
012 国宝って何？
016 特集
会いたい国宝
クリエイターが語る、国宝。
018 建築 × 藤本壮介（建築家）
026 仏像 × みほとけ（お笑い芸人）
032 縄文 × 井浦 新（俳優）
036 狂言 × 犬童一心（映画監督）
038 能 × 成田美名子（漫画家）
040 買える国宝？
046 国宝建築でグルメ① 迎賓館赤坂離宮でアフタヌーンティー。
047 Book in Book
BRUTUS学習帳　こくほう
063 国宝建築でグルメ② 萬福寺で普茶料理。
064 いよいよ、食文化の世界にも人間国宝誕生か!?
066 国宝報道二〇二六
070 歌舞伎女方 坂東玉三郎
あらゆる境界を超越する、国の宝。

regulars

007 Et tu, Brute? 「グッチ・メイン」ほか
081 Brutus Best Bets　新製品情報
086 BRUTUS WATCH ACADEMY 61　ジェラルド・チャールズ
087 Brutus Best Beauty　注目のビューティ新製品
088 BRUTUS BACK ISSUES／定期購読募集
089 BRUTUSPECTIVE 「オリベル・ラシェ」ほか
098 BRUTUS CITY JOURNAL
100 BRUT@STYLE 565　小津の家
104 グルマン温故知新 684　米粉と鉄板／panya
106 みやげもん 458　紫式部像／次号予告


ブルータス No. 1053

会いたい国宝

950円 — 2026.05.01電子版あり
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ブルータス No. 1053 —『会いたい国宝』
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