Next Issue No. 1040 2025年10月1日 発売

私たちは折に触れ、京都に向かいます。神社仏閣を訪れるため、古都を支えてきた工芸や文化に触れるため、おいしいお店で食事やお菓子を味わうため。次号特集は「京都の余白」。インバウンドで大賑わいの市中でも、通りを一本隔てれば驚くほど静謐（せいひつ）な空間でゆったりと時間を過ごせ、心満たされる場所が。誰もが願い、惹かれる京都は、そんな“余白”にこそある。最近京都旅をちょっと躊躇（ちゅうちょ）しているあなたのための京都ガイドです。